調查指95%婦女體能活動量不達標　倡家庭活動加入運動元素

香港基督教女青年會調查發現，95%婦女未能做到世界衞生組織建議的體能活動量，逾四成人由於需要照顧子女或忙於照顧家庭事務而無暇做運動。該會建議可以在家庭活動加入運動元素，例如相約親友做運動兼聯誼或選擇參與線上健體課程。由於「缺乏同伴」會降低婦女做運動的動機，該會建議業界以小組或朋友形式舉辦活動以增強她們做運動的推動力和持續性。



香港基督教女青年會調查發現，95%婦女未能做到世界衞生組織建議的體能活動量。（女青提供）

世衞建議，18至64歲成年人應每周進行最少150分鐘中等強度的帶氧體能活動，或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動，或相等於混合兩種活動模式的時間。女青於去年12月至今年2月以問卷方式訪問1,128名婦女，年齡介乎25至59歲，其中收入低於全港家庭入息中位數的基層婦女佔整體58%。

調查結果顯示，96%受訪婦女每星期進行中等強度有氧運動（如快步行、踏單車）的時間少於150分鐘，95%受訪婦女進行劇烈強度有氧運動（如緩步跑、游泳、跳舞、跳繩）的時間少於75分鐘。其中67.7%受訪婦女表示完全沒有做任何劇烈強度的有氧運動。另外，非基層比起基層做運動的時間更少。

只有34%受訪婦女表示平日有「日行萬步」；38%受訪婦女則表示假日有「日行萬步」，平均有不足四成婦女有「日行萬步」習慣。整體而言，77.3%受訪者坦言知道自己的體能活動量不足夠，56%受訪婦女表示由於工作忙碌沒有時間做運動；分別有42%及40%受訪者指需要照顧子女及忙於照顧家庭事務；34%受訪婦女指懶得運動；26%受訪婦女不做運動原因是「沒有同伴」。

調查顯示95%受訪婦女進行劇烈強度有氧運動的時間少於75分鐘。（資料圖片／林靄怡攝）

婦女運動時間不足，健康情況亦惹人關注，44%婦女在受訪期間表示自己有患病，當中部分更是長期病患，22%有兩種病患，16%有三種病患。

女青部門主管（女青運動）阮秀盈表示，女性因應家庭崗位及照顧者身份，往往會有強烈責任感去「先照顧好屋企人」，不自覺地忽略了自己，建議可以在家庭活動注入運動元素，例如相約親友做運動兼聯誼。

倘需長時間留家照顧家人，她建議亦可參與線上健體課程，以「治未病」的角度去加強健康管理及運動意識，減少患上長期病患的風險。她提倡政府向家庭友善僱主提供更多誘因，推動婦女健康生活與工作平衡，例如為僱員安排彈性上班時間，容許婦女有空間做運動。

女青於三八婦女節主管（8日），連續第十四年舉辦「ChariTea棗點愛慈善計劃」，在街上指定地點向市民送贈紅棗茶包，提醒女性愛護自己，多做運動。其他派發點還包括屈臣氏、24/7 FITNESS、彩豐、Samuel Ashley、三聯書店、中華書局、商務印書館的指定門市，以及女青服務單位，派發詳情可瀏覽棗點愛主題網站。