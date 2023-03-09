三八婦女節｜01衣食住行網購優惠大放送 全方位寵愛自己不手軟!

女人一生中最好的歸宿，就是愛自己的港灣。香港女性平日即使身兼多職，既為人母親照顧子女，又是職場女漢子工作繁忙，下班還要打理「家頭細務」。看著堅強且無所不能的您，有好好照顧自己嗎？一個空杯怎麼倒也不會有水流出，別人也有自己的煩惱與難題，能真正了解您的人也只有自己，所以照顧善待自己才能有餘力去支持生活的建立。想要發自內心的快樂不需等到夢想中的幸福實現，若能就在當下決定享受自己喜愛的事物，天天都會是愛惜自己的婦女節。

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身體是支持的最可靠的夥伴，平日在外購買外賣不是多油肥膩就是高糖飲料，不妨在家嘗試自己下廚，並入手一些實用廚具使烹調變得更有效率，Homestuff的烘焙套裝就是一個不錯的選擇。

KitchenAid x Bear 烘焙套裝(電動打蛋器/刮刀/打蛋器/量杯量匙) $468

套裝含Bear 小熊 無線電動打蛋器以及KitchenAid烘焙套裝，無線電動打蛋器不受空間限制隨處攪拌，充滿電可打發16次，自由調校速度配合不同食材製作各類美味的烘焙食物。打蛋器以不鏽鋼材質製成，可安心使用。KitchenAid烘焙套裝包含刮刀及打蛋器各1個、量杯及量匙各9個。



Bear 小熊 無線電動打蛋器 (WEM-121CW) $299



KitchenAid 烘焙套裝 (刮刀x1/打蛋器x1/量杯量匙x9) $199



另外春天體內容易積聚濕氣，加上常住冷氣房會造成脾胃不良，可以藉由茶飲湯水幫助利尿排濕以及調理體質。可以祛濕的食材不少，最常見分別是紅豆、薏仁以及薑。紅豆有助去水腫以及利尿，幫助健脾養胃，加上紅豆豐含膳食纖維，可以促進腸道蠕動並幫助消化。營養豐富的薏仁十分適合水腫體質食用，因為早在古時人們已發現薏仁有健脾益胃，清熱行濕的效用。

Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶-三角茶包 $50

紅豆芡實薏米茶性味甘丶平，有助利尿補血丶去水腫丶補脾益氣丶潤腸通便甚至美白嫩膚，使用低溫烘焙制作技術，更保留原材料的營養。



moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】$73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊為你用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！



隨著口罩令取消，臉部的肌膚亦不能再疏於保養，悉心照顧自己的肌膚來讓內在美從外散發出迷人的光采。可能大家會說工作繁忙沒有時間進行繁鎖的護膚程序，然而保養肌膚的方法其實不需大費周章，現時不少家用護膚產品一機已有多種功能，能協助肌膚表層吸收護膚品，有效提升美肌的效果。然而如果口罩下的肌膚已是滿臉暗瘡，就要靠專業美容院補救了。坊間的一些去暗瘡印療程能在更短時間有效減淡幼紋、去除暗瘡、增加皮膚水份及收細毛孔，對付突如其來的脫罩狀況。

🌹Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 銀河紫 $599

全新升級Emay Plus 雙用提拉小顏儀，將物理科學—太赫茲波與護膚結合， 緊膚按摩同時推進護膚品營養深入肌底吸收，逆轉老態，助你守住年輕輪廓！一機雙用提拉美學設計，將物理科學與護膚結合， 緊膚按摩同時推進護膚品營養深入肌底吸收，逆轉老態，守住年輕輪廓！一機滿足美顏提拉，肩頸穴道按壓至身體按摩。每日使用5分鐘，一拉兩推三按壓，發揮太赫茲波緊緻術，撐起立體飽滿蘋果肌，重塑「小顏」!「緊緻」!「素肌」! 右邊太赫茲石有助加速血液循環、促進護膚品營養直達肌底吸收，改善面頸浮腫和暗沉。 左邊大S波浪形按摩板從臉到腳都能完美使用，精準按摩穴位，疏通經絡讓五官更精緻。



🌹Hei Beauté —Eliana 全效能逆齡機 $498

Eliana 全效能逆齡機一支擁有六大美容效能，溫熱冰感，煥活肌膚，讓肌膚健康光亮並保持在最佳狀態！4檔冷熱提拉技術，每分鐘8,000轉聲波震動按摩導入，配合聲波震動 ，緊緻肌膚 ，激活臉部肌膚細胞，改善新陳代謝。產品更有3種波長LED光，有效改善各種皮膚問題：1.紅光：刺激膠原蛋白再生；2.藍光：抑制油脂分泌，消炎殺菌；3.綠光：收細毛孔；紓緩敏感肌膚。



🌹Beverly Skin 奶滑果酸去暗瘡療程 $480

暗啞皮膚、黑頭、毛孔粗大、乾性皮膚，或者皮膚本身已出現暗瘡，使用「奶滑果酸換膚」後，能有效減淡幼紋、去除暗瘡、增加皮膚水份及收細毛孔，從而令你的肌膚回復彈性緊緻，水潤透白。



🌹Beverly Skin 蜂巢超皮秒激光去凹凸洞暗瘡印療程 $288

蜂巢超皮秒激光去凹凸洞使用蜂巢鏡片聚焦能量到皮膚底層，切斷纖維化細胞，慢慢撫平凹陷位置，再以755皮秒激光去除因傷口沉澱而成的暗瘡印，以皮秒速度震碎塵化色素，再經新陳代謝排出走暗瘡印。



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甜橙活力沐浴露能夠溫和地清潔、保濕、恢復水分平衡。營養豐富的沐浴露富含維生素A，E和B雜，深層滋養肌膚，使肌膚煥發光彩。



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洗髮水中添加了大米蛋白提取物，有助減少脫髮，保護頭髮免受外界侵害，賦予頭髮光澤和豐盈感。 稻米水中所含的物質亦有助強韌髮根，從而刺激頭髮生長。



平日工作繁忙，假日不妨抽一小時的時間到專業美容院進行按摩享受一下，美體同時有助促進體內血液循環。除此之外，按摩亦有助刺激腦部份泌多巴胺，放鬆身心同時讓心情更好。除此之外，踏入春季進補的季節，需要先清除身體囤積的毒素，才可更有效吸收滋補藥材的養份。

🌹水瓶座美容健康纖體中心 - 1 次 - 古法西藏按摩療法45分鐘 $168

大部份香港人因為生活緊張、壓力大、失眠、情緒問題、長時間工作、少運動、飲食不健康等因素，導致體內筋結壓迫。身體型成毒素積聚，從而使新陳代謝減慢。古法西藏按摩療法容易觸及到每條經絡、穴位，令到硬實肌膚火速軟化，改善以上情況。



🌹Le Blanche 鮮薑球驅寒去濕按摩 $488

以「重塑．淨肌．原美」為宗旨，Le Blanche致力以高端的科研技術 ，融合量身定制的美容方案，為客人提供無壓力空間，滋養身心；洗滌疲憊心靈。鮮薑球驅寒去濕按摩有助祛濕氣及驅寒舒壓，薑辣素能振奮神經，加速血液循環，溫暖全身。



🌹Angel Beauty 【機能養生】解痛養生薑療 送【全方位舒壓頭療】(15分鐘) 乙次 $188

現代人工作繁忙，睡眠不足，搞到成日周身痠痛，加上愛飲凍飲同『嘆』冷氣嘅生活方式，身體好易出現「寒症」甚至「寒濕」，血氣停滯。透過薑療可以祛除「風邪」和「濕邪」，調理身體，消腫散結，緩解痛症。養生療程功效包括溫中散寒、行氣活血、消腫散結、緩解痛症、消除疲勞等等，適合身體冰冷、肥胖水腫、月經不暢的人士。



婦女節當然少不了一眾準媽媽們，在她們幫於照顧小寶寶的時候，亦需要照顧好自己產後的身體情況。產後的身體內的器官會因懷胎的壓力而移位之外，身體的曲線亦會變得臃腫，為了收身以及健康的考慮，不少媽媽們都會選用優質的束腹帶，紓緩腹部的下墜感，亦有助收緊腰部的曲線，衣服的穿搭就更容易及更多選擇，亦可以避免外出時感腰部痠痛不適。

🌹台灣六甲村隨意黏束腹帶 $182

台灣六甲村隨意黏束腹帶緊度適中產後立即可穿，舒適順應身形可24小時穿着，即使產後立即穿着也不會有壓迫感。任何一點皆為黏著點，可任意調整鬆緊度不受限制，能將腹部完整包覆，並具有保暖功能，適合產後之孕媽咪以及有塑身需求者。



🌹六甲村加強型束腹帶 $228

台灣 六甲村加強型束腹帶順產與剖腹產媽媽均適用，是2段式束腹帶且有效加強修飾腰部線條，23厘米高腰設計，配合10厘米的雙層黏貼帶，腰腹全面加壓，對於順產媽媽能紓緩腹部的下墜感，而對於剖腹產媽媽則有效固定傷口、減緩疼痛。



🌹pureplus 英國認證全效束腹術 $880

懷胎十月會令子宮周邊內臟移位，腹直肌被撐開，而產後並不會自行修復。pure plus透過英國認證全效束腹術，以專業方法為客人紥肚收腰，並配合美國ISO認可的特效精油，利用獨特的治療手法為腹部進行按摩，讓腹直肌及內臟復位，同時提供醫療級暖宮及射頻儀器，護養子宮並刺激骨膠原再生，全面達至重塑腰腹線條、撫平妊娠紋及加強肌肉彈性等多種療效。



當媽媽逛街時候一手步著孩子，一手提著寶寶用品以及其他物品時，往往會手忙腳亂，所以一輛輕量的嬰兒車可以讓媽媽及小寶寶的親子活動更輕鬆愉快，無論是出街閒逛，還是去出國旅行，都可以將小寶寶帶到任何地方。選擇嬰兒車除方便收納及置物空間之外，還要考慮它的安全性，適合寶寶的年齡以及材質等問題，才能作出最適合寶寶及媽媽的選擇。

🌹LOOOOK AutoOne 自動收車小巧嬰兒手推車 $1788

LOOOOK AutoOne 自動收車設UPF50+防潑水太陽罩，初生至4歲都適用，收車後自行站立並體積小巧，輕量設計僅6.7kg重，附送肩帶並設有五點式安全扣及舒適座墊，讓寶寶安全又舒適地坐在嬰兒車裡，與媽媽一同去任何地方。



🌹Doona Liki Trike S5 多功能三輪輕便推車 (綠色) $2438

Liki Trike 是具創新性和緊湊型折疊三輪車，輕便推車折疊尺寸小巧，只需三秒便可折置和打開。它只有6.7KG，您可以將Liki帶到任何地方 – 無論是出街閒逛，還是去出國旅行。細小的折疊尺寸為家中節省空間，甚至可以存放於飛機倉，方便得很。Liki採用了高品質的材料，如纖維增強聚合物，不銹鋼鋁，PU發泡輪胎等，確保小朋友出門更安全。而且亦貼心地在設計上考慮到孩子的個人需求。



🌹LOOOOK Vida 四輪自動轉向輕量5.2Kg雙向BB車 $2628

四輪自動轉向輕量雙向BB車初生至3歲的寶寶均適用，35cm 寬敞座椅以及52.5cm 特高座椅讓活潑好動的小寶寶亦可以坐得舒適，四輪自動轉向以及避震設計可以保護小寶寶避免跌出車外，UPF50+ 防UV 全覆蓋太陽罩設防潑水設計，不論雨晴也可以輕鬆帶著寶寶逛街。

