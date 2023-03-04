婦女勞工協會通知取消遊行　警稱不反對通知書已無效　集結或違法

曾為「民間人權陣線」團體成員的香港婦女勞工協會（女工協會）原定明日（5日）上午舉行爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，為全面放寬防疫措施後，首個獲警方發出不反對通知書的大型遊行，不過，女工協會今晚（4日）在Facebook宣布，原定明日舉行的婦女節行動，很遺憾決定取消。



警方晚上見記者稱，今晚接獲主辦方通知不會如期舉行遊行，對方平衡利弊後決定明日不舉行公眾活動，故早前警方發的不反對通知書已無效，假如有人到上述地方集結，或會違反「參與未經批准集結罪」，警方不評論主辦方決定。



警方強調不希望有市民以身試法，亦發現有不少人響應明日遊行，包括一些暴力團伙，警方基於保障國家安全、公共安全及保護他人等，有責任用適切的措施阻止違法。當日會在相關地點部署足夠警力，對任何違法行為迅速果斷執法。



▼3月4日 女工會遊行前警方巡查及放置鐵馬▼



警方港島總區署理高級警司（行動）鄭威鍵表示，早前接獲女工協會通知明日將舉行公眾活動，警方作風險評估，包括舉行場地及人數等，與主辦方進行多次會面，經評估風險後，在3月2日向主辦方發不反對通知書。

他稱，警方今晚接獲主辦方通知，指對方平衡利弊後決定明日不舉行公眾活動，故早前警方發出的不反對通知書已經無效，假如有人仍到相關地方集結，或會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」。

鄭又說，不希望有市民以身試法，但網上有不少人、包括有暴力團伙打算響應明日遊行，警方基於國家安全、公共安全及保護他人等因素，有責任用適切措施阻止違法行為。

被問主辦方取消是否與正舉行兩會或禁蒙面法有關 警方：不評論主辦方決定

被問及主辦法是否考慮到北京正舉行兩會、或擔心違反禁蒙面法等原因臨時取消，鄭威鍵承認有與主辦方就禁蒙面法一事進行數次磋商，但今次取消無提到該原因，強調不去評論主辦方決定。

警方表示，當日會在相關地點部署足夠警力，對任何違法行為迅速果斷執。警方強調，「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。

消息指有人網上動員參與 遊行相關貼文部份留言激進

較早前有消息指，有人在網上號召及動員公眾人士參與遊行，當中不乏激進言論，例如有人曾於網上貼文稱「屠龍小隊歸位」。消息估計，出席人數有機會超過警方批准的100人，亦擔心遊行或會被騎劫，令活動存一定風險。翻查女工會Facebook與遊行相關的貼文，有人留言稱：「尖沙咀火燒得咁勁，星期日唔知會唔會有，我估有。」

明日遊行原計劃早上11時在灣仔修頓球場外集合起步，沿行人路西行，遊行至終點的金鐘政府總部，活動內容包括由不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信，主辦方預計指有100人出席，主辦方亦須確保遊行符合《香港國安法》。警方今日派員到金鐘一帶巡視，又放置鐵馬等。