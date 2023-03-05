近七成半受訪婦女指託兒名額太少 勞聯促政府加強在校託管
撰文：江麗盈
出版：更新：
勞聯婦女事務委員會及勞聯智康協會今日（5日）公布香港託兒服務與婦女就業情況調查結果，有74%受訪婦女同時認為，託兒服務及課餘託管名額太少、相關服務收費也難以負擔、且擔心服務質素。另有逾9成家庭主婦表示若有足夠託兒服務及課餘託管支援，願意投入勞動市場。
勞聯建議政府撥款加強在校託管服務，並善用財政預算案用以支持婦女發展的1億元，增設一站式婦女就業支援服務。
勞聯婦委及勞聯智康在今年1至2月進行香港託兒服務與婦女就業情況調查，共訪問736位育有就讀幼稚園或小學子女的婦女，當中95%受訪者年齡介乎30至49歲。在這736位婦女中，半數是全職家庭主婦，有45%則是雙職婦女，需同時兼顧工作及照顧子女。
調查結果發現，有74%受訪者同時認為託兒服務及課餘託管名額太少、收費未能負擔、未有接送、擔心服務質素。另有逾9成受訪者贊成加強在校託管計劃，政府資助學校增加課後託管服務。另外，近八成受訪者希望僱主能夠提供配合家庭需要的假期，如家長假、特別事假、育嬰假等。
九成主婦稱若有足夠託兒服務願投入勞動市場
調查也針對現為全職家庭主婦的受訪者，問及她們的就業意欲，91%家庭主婦均表示，若有足夠託兒服務及課餘託管支援，她們願意投入勞動市場。
勞聯婦委及勞聯智康指出，中小學開始恢復全日面授課堂，理應有助減輕婦女在家照顧子女壓力，並促使部分婦女重回勞動市場，但調查卻發現，婦女作為家庭的主要照顧者，照顧責任仍是婦女投入勞動市場的最大顧慮。勞聯促政府撥款加強在校託管服務，並善用財政預算案用以支持婦女發展的1億元，增設一站式婦女就業支援服務。
勞聯也建議，政府應帶頭落實家庭友善政策制定具體指標，包括立法訂立親職假以及保障僱員向僱主申請彈性工作安排的權利，讓婦女能在「工作與家庭生活」之間取得平衡。