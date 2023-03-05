近七成半受訪婦女指託兒名額太少　勞聯促政府加強在校託管

勞聯婦女事務委員會及勞聯智康協會今日（5日）公布香港託兒服務與婦女就業情況調查結果，有74%受訪婦女同時認為，託兒服務及課餘託管名額太少、相關服務收費也難以負擔、且擔心服務質素。另有逾9成家庭主婦表示若有足夠託兒服務及課餘託管支援，願意投入勞動市場。



勞聯建議政府撥款加強在校託管服務，並善用財政預算案用以支持婦女發展的1億元，增設一站式婦女就業支援服務。



勞聯婦女事務委員會及勞聯智康協會公布香港託兒服務與婦女就業情況調查結果。（網上截圖）

勞聯婦委及勞聯智康在今年1至2月進行香港託兒服務與婦女就業情況調查，共訪問736位育有就讀幼稚園或小學子女的婦女，當中95%受訪者年齡介乎30至49歲。在這736位婦女中，半數是全職家庭主婦，有45%則是雙職婦女，需同時兼顧工作及照顧子女。

調查結果發現，有74%受訪者同時認為託兒服務及課餘託管名額太少、收費未能負擔、未有接送、擔心服務質素。另有逾9成受訪者贊成加強在校託管計劃，政府資助學校增加課後託管服務。另外，近八成受訪者希望僱主能夠提供配合家庭需要的假期，如家長假、特別事假、育嬰假等。

九成主婦稱若有足夠託兒服務願投入勞動市場

調查也針對現為全職家庭主婦的受訪者，問及她們的就業意欲，91%家庭主婦均表示，若有足夠託兒服務及課餘託管支援，她們願意投入勞動市場。

勞聯建議政府撥款加強在校託管服務，並善用財政預算案用以支持婦女發展的1億元，增設一站式婦女就業支援服務。（勞聯提供）

勞聯婦委及勞聯智康指出，中小學開始恢復全日面授課堂，理應有助減輕婦女在家照顧子女壓力，並促使部分婦女重回勞動市場，但調查卻發現，婦女作為家庭的主要照顧者，照顧責任仍是婦女投入勞動市場的最大顧慮。勞聯促政府撥款加強在校託管服務，並善用財政預算案用以支持婦女發展的1億元，增設一站式婦女就業支援服務。

勞聯也建議，政府應帶頭落實家庭友善政策制定具體指標，包括立法訂立親職假以及保障僱員向僱主申請彈性工作安排的權利，讓婦女能在「工作與家庭生活」之間取得平衡。