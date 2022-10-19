施政報告｜設婦女自強基金　照顧者津貼恆常化　最高可月領$3000

特首李家超今（19日）發表上任後首份施政報告，針對人口老化，施政報告2022提出由明年第三季起，將「長者社區照顧服務券試驗計劃」及「照顧者津貼」恆常化，前者受惠人數最終可增一半至1.2萬人；後者更會提高金額，其中低收入家庭照顧者將可月領3000元。



施政報告又提出，將以最大力度增加安老宿位資助服務名額，目標在2027年年底前加6,200個宿位。婦女事務亦有著墨，港府提出將婦女事務委員會促進婦女發展活動的年度撥款，在未來三年由400萬元大幅增加至1,000萬元，並成立「婦女自強基金」，資助民間項目支援婦女兼顧就業和家庭並釋放潛能。



「長者社區照顧服務券試驗計劃」將於明年第三季恆常化。

長者社區照顧服務券計劃恆常化 受惠人數將增至1.2萬人

施政報告提出，會質量並重，改善安老服務，貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的方針，包括明年第三季會將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，分階段將受惠人數增加50%，由現時8,000人增至2025-26年度的1.2萬人，服務券適用範圍亦會擴展至租借輔助科技產品。此外，未來五年新增16間長者鄰舍中心，明年第四季把中心服務範圍擴展至退休生活規劃、樂齡科技推廣等。

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擴大醫管局「離院長者綜合支援計劃」

另外，港府亦會擴大醫管局的「離院長者綜合支援計劃」，明年第三季將每年受惠人數由約3.3萬人增加三分之一至4.5萬人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9,000人增至1.1萬人，支援更多出院長者居家康復。

照顧者方面，港府亦將增撥資源加強支援，現時由關愛基金撥款試驗的長者和殘疾人士照顧者津貼，將由明年10月起恆常化，並提高金額，低收入家庭照顧者每月將由領取2,400元，增至3000元，料有約1萬名照顧者受惠。港府亦會設立一站式照顧者資訊網站和支援專線，並增加暫託服務名額和優化服務查詢系統，另會推動社區為本的照顧者朋輩支援何以及舉辦全港宣傳活動，提升社會對照顧者需要的認識。

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增加安老宿位資助 2600個宿位明年投入服務

居家安老以外，施政報告提出，將以最大力度增加安老宿位資助服務名額，目標在2027年年底前增加20%，即6,200個宿位，當中2,600個將於明年投入服務。發展局與勞福局亦將於明年初提交建議，研究如何向市場力量提供誘因，例如寬免總樓面面積，鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。

全力推進訂立強制舉報虐待兒童個案機制

虐兒個案接連爆發，施政報告未見提出新猷，但強調會全力推進訂立強制舉報虐待兒童個案機制，在明年上半年向立法會提交條例草案，並為相關從業員提供培訓，協助他們及早發現和舉報虐待兒童個案。港府亦已鎖定兒童住宿照顧服務需要聚焦改善的地方，將全方位提升服務質素、完善服務規劃、加強巡查執法，並邀請獨立人士進行突擊巡查。

繼香港保護兒童會轄下｢童樂居｣早前爆出虐兒個案，多間幼兒住宿或服務機構亦接連爆醜聞。（歐嘉樂攝）

促進婦女發展撥款未來三年增加至1,000萬元

新一屆政府鼓勵「女性當自強」，並提出將婦女事務委員會用作促進婦女發展活動的年度撥款，在未來三年由400萬元大幅增加至1,000萬元，並成立「婦女自強基金」，資助民間項目支援婦女兼顧就業和家庭並釋放潛能。