財政預算案｜推的士業百分百擔保貸款助車主換純電動的士　涉64億

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】電動車成運輸發展新趨勢，財政司司長陳茂波今（22日）宣讀新一份財政預算案，指政府會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士，料有關建議涉及的貸款總擔保額約為64億元。



此外，政府會在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，全面測試它們在本地環境下運作的可行性。



▼財政預算案．車牌牌費及電動車資助▼



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推動氫燃料電池雙層巴士及電動渡輪發展

政府早前訂下目標，在2027年年底前約700輛電動巴士及3,000輛電動的士投入服務的目標。陳茂波今宣布，新一份財政預算案將為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士。預計有關建議涉及的貸款總擔保額約為64億元。

他又說，政府會在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，全面測試它們在本地環境下運作的可行性。政府早數年前亦宣布預留3.5億元，資助4間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和相關充電設施，以測試在港內應用電動渡輪的技術及商業可行性，預計試驗於2024年開展。

▼8月31日 比亞迪電動的士介紹▼



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青衣興建首座先進建造業產業大樓

陳茂波又說，按《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步建議，政府計劃興建三條策略鐵路及三條主要幹道，現正就建議諮詢公眾，期望於今年第4季建構香港未來的主要運輸基建發展藍圖。

至於在建造業方面，陳茂波稱已預留3,000萬元由發展局研究成立建築研發及測試中心，並進行規劃及初步設計，中心將為創新物料、建造方法和技術等進行研發、制訂標準、提供測試及發出認證，吸引研發人才在港發展。

政府也會預留3,000萬元，研究於青衣一幅約3公頃土地興建首座先進建造業產業大樓，計劃在多層大樓可提供場地，給營運者設立鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及預製生產工場等用途。另亦預留1,500萬元，研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

