財政預算案｜謝展寰指新能源運輸基金試驗計劃資助車主轉電動的士

新一份《財政預算案》會在新能源運輸基金下預留2億元，與專營運巴士公司及其他持分者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型巴士的試驗。預算案提及出為的士業界提供百分百擔保貸款計劃，以鼓勵車主更換純電動的士，惟的士業界批評政府應設資助金額及帶頭落實興建相關的充電配套設施。環境及生態局局長謝展寰今（24日）解釋，港府早前設立的新能源運輸基金的「試驗申請」會提供資助，最多可以資助至一半車價的金額。



另外，謝展寰亦強調，港府已在大崳山及西貢正建立逾十個高速充電樁，另亦正找不同地方如的士站等建立高速充電樁，並指有望未來全港會有幾百個高速充電樁應付的士業界需求。



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新一份財政預算案周三（22日）已出爐，當中提到政府將繼續推動新能源運輸，為業界提供百分百擔保貸款計劃，以鼓勵車主更換純電動的士，並已訂下2027年底約有3,000輛電動的士投入服務的目標。不過，有業界批評，政府未帶頭落實興建相關的充電配套設施，加上未有設資助換車，誘因不大。

新能源運輸基金最多資助一半車價

環境及生態局局長謝展寰今（24日）在港台節目解釋，港府早前設立的新能源運輸基金的「試驗申請」會提供資助，如車主希望換車，而其電動車與傳統車輛車價相隔大，計劃可以資助相關的差額；而如車價相若，計劃可以資助一半車價的金額。不過，他亦補充，由於現時仍為試驗計劃，故相關資助金額會較高，但如到時決定大規模使用電動車，「大規模資助就一定唔會去到一半（金額）咁多。」

謝展寰。（資料圖片／李澤彤攝）

謝展寰重申，即使有資助，車主仍要給錢換車，故推出百分百擔保貸款計劃，希望幫助有貸款困難的車主。他又指，借貸上限是35萬元，相當於電動的士的車價，還款期不超過10年，政府已預留64億元的承擔額，所有的士都可參加，計劃暫時未有設立時限。

大崳山及西貢建不少於10高速充電樁

另外，對於不少人擔心電動車充電配套設施，謝展寰表示，由於電動的士不可以長期停下充電，故港府已在大崳山及西貢建不少於10高速充電樁，只需45至60分鐘則可完成充電，「但唔一定要充滿，充10至15分鐘已經可以行好一段路。」另外，港府亦正找不同地方如的士站等建立高速充電樁，並指有望未來所有公用充電裝置都會改為高速充電樁，預料全港會有幾百個高速充電樁應付的士業界需求。

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三年內20萬個地方設有充電設施

至於其他電動車的充電裝置，謝展寰提到，港府於2011年已藉着寬免停車場樓面面積的措施，鼓勵發展商在新建樓宇的建築期間，為有關樓宇的停車場配備電動車充電裝置的基本設施，加上早前亦推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，估計三年內20萬個地方設有充電設施，即超過一半左右的屋苑停車場，「同其他城市比，無一個可以做到咁多。」

他亦表示，港府會在今年內將公用停車場充電設施會逐步收費，相信可以建立市場，令商場亦建立收費的充電設施，「建立咗市場後，相信好多不同地方都會有充電設施喺到。」他表示，隨著愈來愈多電動車在港運行，亦計劃會將加油站轉為充電站，但暫時地點仍在相議當中，尚要待加油站合約期滿才可以落實。

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今年開展氫燃料電池雙層巴士及重型車試驗

《財政預算案》亦有提到，會在新能源運輸基金下預留二億元，與專營運巴士公司及其他持份者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車的試驗。謝展寰表示，雙層巴士及重型巴士如用電動車，需充電一段頗長時間，故轉用氫氣有其一定優勢。另外，香港使用的煤氣有一半是氫氣，已鋪設的煤氣管亦對將氫能應用在巴士及重型車輛有一定好處。

謝展寰表示，重型車的試驗主要會先試行垃圾車及貨櫃車。對於有市民憂心氫氣車的安全性，謝展寰指，現時已在大埔及柴灣等地方設立加氫站，屆時會試行外國的加氫安全標準是否在港亦適用。他亦提到，氫燃料電池雙層巴士可否行隧道是其中一個關注點，現時見到「有但唔多」的國家有比氫燃料電池車行隧道，會參考相關地區的造法以確保安全。