驚蟄｜鵝頸橋打小人排長龍　台灣客打走小三　內地客冀親友還巨款

踏入廿四節氣的「驚蟄」，正是傳統習俗「打小人」的日子。今日（6日）為口罩令取消後首個「驚蟄」，銅鑼灣鵝頸橋底早上已人頭湧湧，有近百人排隊「打小人」。有台灣旅客特地「打小人」趕走爛桃花，希望「小三」可早日離開丈夫；亦有內地旅客報稱被親友拖欠逾500萬人民幣，10多年仍然不願歸還，只能「打小人」泄憤。有拜神婆表示由於疫情結束，估計生意相比去年增加三成。



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「驚蟄」原是冬眠的動物昆蟲，因天氣回暖被大地春雷驚醒的日子，亦是本港傳統「打小人」的日子。銅鑼灣鵝頸橋底今早拖鞋拍打聲此起彼落，拜神婆受人所託，輪番拍打象徵不吉利的「小人紙」，並將代表災星的紙老虎焚燒。所有檔位均大排長龍，估計約有近百人在等待，大部份均佩戴口罩，數名警員在現場維持秩序。

台灣旅客「打小人」趕走爛桃花

來自台灣的Miky近日來港工作，首次感受香港的「打小人」傳統習俗。她高呼要趕走爛桃花，由於不懂粵語，咒罵的說話則交由專業的神婆決定。她所指的爛桃花原來是丈夫的「小三」（即情婦），她表示對該情婦所知不多，不清楚長相身材，只知道年約30多歲。在完成法事後，她面帶笑意，對香港的習俗深感滿意：「非常好非常好，小人都打掉了，很好！」

內地旅客被親友拖欠逾500萬人民幣

來自內地的錢小姐則經朋友介紹下，今日亦首次體驗「打小人」。她稱有數個朋友以不同方式借走逾500萬人民幣，其中合作夥伴更以「下流」手段，賣樓後轉移資金，至今仍未歸還，只能「打小人」泄憤。「沒辦法，很無奈呀，都十幾年了！」

亦有七旬夫婦今日前來祈福，梁婆婆表示除了祈求身體健康，亦希望打走小人，「講乜講乜嗰啲打走晒佢。」丈夫梁伯伯則補充指，已光顧鵝頸橋的拜神婆10多年，大讚確有功效，例如孫女小時候「嚇親」，不斷哭鬧及不願飲奶，惟「人嚇人冇藥醫」，自前來「喊驚」後情況才有好轉，現在已順利長大成亭亭玉立的少女。

拜神婆黃吉利（左一）表示生意相比去年增加三成。（張浩維攝）

拜神婆料生意相比去年增三成

拜神婆黃吉利表示，今年「驚蟄」的生意相比去年增加三成，預期下午將更熱鬧，認為與疫情結束有關。她又指，今年有不少顧客「打小人」的對象為第三者，甚至帶同女方的相片及電話，「（顧客）想打走佢哋小人，唔好再黐住自己個老公。」

此外，記者現場所見，所有檔位收費為50元，不過「打你個小人頭」等咒語似乎已消失，有拜神婆的助手解釋，並非每次法事均唸出一系列口訣，「打小人」其實只是保護自己的行為，並非要刻意詛咒別人。

▼打小人流程▼

