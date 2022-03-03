周六驚蟄無得打小人　警方預告嚴厲執法罰款　「小人婆」不會營業

周六（5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，不過本港新冠肺炎疫情肆虐，今年市民將無法「打小人」。警方表示，為免大量市民進行「驚蟄打小人」活動而造成群組聚集及增加病毒傳播風險，灣仔區議會主席及灣仔民政事務處已經與相關行業主要經營者達成共識，「驚蟄」期間不會營業以防有大量市民因而聚集，增加傳播風險。

警方又預告，「驚蟄」當日執法部門將會採取聯合行動嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書，打擊違反防疫規例及違反潔淨法例等行為。



▼去年鵝頸橋橋底打小人情況▼



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周六（5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，代表冬眠中的動物被春雷驚醒，重新活動，萬物甦醒，而民間傳統上有「打小人」的習俗，而堅拿道天橋橋底（俗稱鵝頸橋橋底）則是本港「打小人」的熱點。不過警方表示，面對第五波疫情肆虐，一眾「小人婆」驚蟄當日將不會營業。

警方表示，警務處及食環署將於驚蟄期間採取相應行動，並呼籲巿民不要在此期間到鵝頸橋橋底進行「驚蟄打小人」活動。屆時執法部門將會採取聯合行動嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書，打擊違反防疫規例及違反潔淨法例等行為。食環署亦會安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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當局又強調，公眾地方群組聚集的人數限制已由四人減至兩人，強烈呼籲市民必須減少不必要的社交接觸，並嚴格遵守有關規定及避免群組聚集，以減低病毒傳播風險。防止疫情進一步爆發。