虎年｜上水、荃灣曾現虎蹤　最長留3個月　打小人點解用紙老虎？

踏入農曆新年，老虎成為主角。雖然本港現時沒有老虎出現，但其實早年本港野外虎蹤記錄穩定，為棲息廣東的華南虎來港過冬，主要在沙頭角、大埔至八仙嶺一帶覓食；曾有華南虎在港逗留兩至三個月，為最長記錄。當中在上水曾有老虎咬斃警員後遭獵殺，現時虎頭標本仍保留在警隊博物館中。至1980年代，生態環境改變及狩獵增多，華南虎在野外滅絕，本港郊外亦不再見虎蹤。

不過現時在銅鑼灣鵝頸橋底，仍不時見一隻隻「迷你老虎」，即打小人時必定會出現的紙老虎。有打小人檔主指，紙老虎寓意將小人叼走，並笑言使用老虎是因「12生肖老虎最惡，又威猛」。



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上世紀初老虎來港過冬 大嶼山曾有目擊報告

步入虎年，不少揮春、新年用品上亦見到老虎的身影。嘉道理農場暨植物園嘉道理中國保育部主管陳輩樂表示，根據文獻，其實在1910及1920年代本港出現老虎的記錄一直穩定，通常是由廣東省來港過冬，「通常漫遊一兩日，長則兩、三個月，不過香港實在太細，唔可以維持老虎一直定居」。亦有記錄顯示，有母虎帶同幼虎來港。

陳又表示，由於鄰近米埔一帶的深圳「無咩山區」，華南虎主要是由梧桐山一帶漫遊來港，大部份目擊記錄是在大埔、八仙嶺一帶；但由於華南虎游泳能力強，在大嶼山亦曾有人報告目擊老虎身影。

「上水之虎」咬死警員 被擊斃頭部製成標本

老虎出現最廣為人知的事例，則為1915年上水龍躍頭一帶有村民見到老虎出沒。陳輩樂指當時的英籍軍官起初不相信說法，直至愈來愈多村民報告虎蹤，「話好恐怖，又偷食家豬。」三名警員遂上山巡視，然而一名年輕警員被咬傷送院，最後傷重不治，現時則葬於跑馬地墳場；其後亦有另一名警員與老虎搏鬥時被咬死。最終該隻老虎被擊斃，頭部製成標本保存於警隊博物館中。

傳荃灣婦用擔挑打走老虎 1947年有老虎闖主教家

除了「上水之虎」，於1930年荃灣老圍一帶亦見虎蹤。陳稱當年不少人聲稱目擊老虎，出沒範圍至川龍一帶，更有婦女描述「被隻老虎圍住兜圈，最後鼓起勇氣用擔挑打老虎，先走得甩。」該隻老虎在本港逗留至少兩至三個月，亦是在港逗留時間最長的一隻。

另至1947年，沙田一名天主教主教聲稱在家中花園目擊到大型貓科動物，並留下腳印。經生物學教授測量後，認為腳印屬於華南虎。

1974年，荔園動物園內有一隻老虎逃脫，最後死於警方的麻醉槍下。（資料圖片）

荔園老虎「越獄」 惜被打過量麻醉藥致死

然而由於生態環境改變，加上深圳狩獵老虎愈來愈盛行，華南虎於80年代終在野外滅種，市民只可在動物園或馬戲團一睹老虎身姿。本港除了野外有老虎記錄外，荔園動物園亦有老虎公開展覽，不過在1974年12月，荔園動物明星「虎王」因管理員餵飼後忘記關閘，一度逃出動物園外，大批警員到場戒備，一連向牠發射三發麻醉槍，結果用藥過重將其殺死。在「虎王」死後，園方購入另一隻印度虎代替，至1990年代初病逝。

陳輩樂表示，除了華南虎外，香港曾經記錄過的野生貓科動物包括金錢豹及豹貓，不過金錢豹亦已消失；而豹貓在本港則較常見，普遍出現在港島、新界和離島。雖然華南虎在野外滅絕，但仍有少數在動物園內生活。陳又指，內地和國際政府近年積極進行華南虎繁殖及放養，如市民希望可保育華南虎，「要拒絕買老虎製品，包括虎骨酒、虎膽藥等」；並可考慮捐款予相關保育機構。由於山豬和鹿等均為老虎食物，他亦呼籲市民勿食野味。

陳輩樂表示，根據文獻，其實在1910及1920年代本港出現老虎的記錄一直穩定，通常是由廣東省來港過冬。（嘉道理農場暨植物園提供）

打小人檔主：12生肖老虎最惡 春「祭白虎」有因

市民在鵝頸橋底，仍可見到不少「小老虎」，就是打小人時會出現的紙老虎。打小人檔檔主黃女士解釋，打小人時會先以舊鞋擊打一男一女小人，再以紙老虎疊在小人上，代表「老虎幫你食晒啲小人」，然後再將紙老虎連同小人一同燒掉。被問到為何用老虎而不用其他動物，她笑言「12生肖老虎最惡，又威猛」。

黃女士又指，驚蟄時打小人亦會進行「祭白虎」儀式，即以豬肉抹在紙老虎的嘴上，並稱「（老虎）要食飽先有力幫手叼走啲小人㗎」，亦希望老虎食飽後不會傷及其他人。她解釋，因春天老虎、蛇蟲鼠蟻等萬物亦甦醒，故要「祭白虎」，而平日則不會進行該儀式。