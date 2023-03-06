初選案｜區諾軒稱知違法後盡全力解散初選　望為被告找好求情理由

民主派初選案16被告的審訊繼續，區諾軒今午(6日)在西九龍法院(暫代高等法院)接受盤問時稱，戴耀廷在法律上有權威，他當時信任戴的專業及對初選的說法，但又認為若官方指初選屬犯法便要停。有法官問那為何最後仍要辦初選，區說因為當時選舉已如箭在弦，沒有時間思考，他在中聯辦於7月14日發文後，他與其他協調者即相繼退出，他更嘗試約見時任政制及內地事務局政治助理吳璟儁，問吳這是否可行等，吳回應說：「盡量做。」區說當時不止是要退出，而是要盡全力解散。並說：「為整體被告搵到個好嘅求情理由，同從輕發落嘅基礎。」



當時信任戴耀廷的專業

代表鄭達鴻和梁國雄的資深大律師潘熙下午盤問時，引用戴耀廷於2020年5月12月於《明報》刊登的文章，內容提及初選並不違反《基本法》，區稱當時信任戴耀廷的專業，同時不少民主派人士以往多年都否決預算案，因此他們不覺有問題。

區諾軒說當時信任戴耀廷(圖)的專業，但官方指初選屬違法，亦即響起警號。(資料圖片)

底線是官方機構指違法便要停

辯方其後問初選的提名表格中，有條款列明：「我會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」，區說：「我當時相信，亦盡力確保大家擁護《基本法》和效忠特區政府。」區補充說：「合唔合法，唔係佢(戴耀廷)講咗算。」他又指其「底線」，若有官方機構表示初選違法，便應停止初選。區稱他在2020年7月1日的訊息後，有向戴耀廷講及此看法。

法律上信任戴但政治上響起警號

辯方引用戴耀廷的2020年7月9日的Facebook貼文，該貼文回應時任政制及內地事務局長曾國衞指初選可能違反《國安法》，戴同日在記者會上重申認為初選合法的立場。區說他在法律上信任戴的觀點，但在政治上，區稱會「響起問號」。當時有建制輿論作一定程定指控，若連官方機構亦開始指控初選或違法，對他而言是警號。

民主派的初選最終仍有在2020年7月11及12日舉行。(資料圖片)

初選如箭在弦無時間思考

法官李運騰便問，為何當時仍要繼續舉辦初選，區說有兩個原因：一是當時他在法律方面未有認識，另一原因為當時初選已如箭在弦，警方同月10日搜查香港民意研究所，初選投票日則為同月11和12日，區當時沒有時間冷靜思考。

區續指，當時很多初選候選人問初選是否違法，至投票日時仍有記者問此問題，他指當時各人的問題是初選是否違法，而非問運用否決預算案是否違法。

不止要退出並要解散初選

辯方指中聯辦同月14日發文，指初選不可能是合法，區便退出初選，區稱是基於其政治判斷，並說：「唔單止退出，甚至盡我全力去解散初選。」他嘗試約見時任政制及內地事務局政治助理吳璟儁，向對方建議組織者一同退出，問及是否可行，對方回應：「盡量做。」區及後到戴位於港大的辦公室，向戴表示應退出和解散初選，戴說需時考慮。

區諾軒說，他當時有找時任政制及內地事務局政治助理吳璟儁，建議組織者一同退出，問及是否可行，吳回應：「盡量做。」（政府新聞處圖片）

指戴在法律上有權威

區於同月15日在Facebook公開宣布退出，趙家賢翌日亦退出，戴其後亦宣布休息。他指退出前已閱讀《國安法》33條。

法官陳仲衡問，區曾任立法會議員，是否有權去否決預算案，應不需戴的意見，區說，戴作為港大教授，《基本法》起草時亦有被諮詢，區說：「我作為後輩，佢係有權威。」

為整體被告找個從輕發落的基礎

他又補充指，當時港島、九西和新東仍有餘下的工作，但在他們退出後，該些工作未有人牽頭。區又說：「為整體被告搵到個好嘅求情理由，同從輕發落既基礎。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022