初選案（四）｜辯方揭區諾軒開審前私信鄭達鴻　提要學習知進退

民主派初選案16名否認串謀顛覆國家政權的案件續審，「從犯證人」區諾軒接受辯方律師盤問時，更詳細地講及參與者之間的分歧，並強調如「否決預算案」等，在港島區並無共識，文件所寫的，是戴耀廷的共識。庭上又披露，區在出庭作供前不久，曾去信受審被告之一的鄭達鴻，並稱覺鄭等人被公民黨連累，又提到要學習如何在內地生活及知進退。



初選案時序。(詳看下圖)

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3月6日 審訊第20天

文件所寫的共識是戴耀廷的共識

代表公民黨鄭達鴻，及社民連梁國雄的律師，先向區諾軒進行盤問，區提到其實民主派辦這次初選，當中有人無意癱瘓政府，甚至未必要令特首落台，有些只是想更多民主派人士入議會，從而爭取議價能力，故一直對「否決財政預算案」這類議題，並無達成共識。惟在2020年6月，《墨落無悔》聲明書出現後，情況出現了變化，但區指港島區未有就「否決預算案」達成共識，文件上的字眼只是「戴耀廷」的個人共識。

辯方又披露區在今年1月開審前曾寫信給被告之一的鄭達鴻，信中提到覺鄭被公民黨的煽動行為連累，區亦稱受他牽連的人亦不少，說提到要學習如何在內地生存及知進退。

區確認有寫過這信，又稱他知道初選違法後，不單止退出並盡全力解散初選，並曾與時任政制及內地事務局政治助理吳璟儁見面打聽情況，目的只是想為整體被告們找個好的求情理由。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022