環保團體抽查12款聲稱可降解遮袋全含塑膠　綠在區區回收政策不一

可降解塑膠產品於本港越趨普遍，例子包括即棄雨遮袋、膠袋、即棄餐具、飲管、米袋。綠惜地球抽查本港12款即棄雨遮袋發現，所有樣本均含有難以降解的塑膠原料聚乙烯（Polyethylene, PE），但卻聲稱可以「分解」，當中更有6款標示可以回收。



「綠在區區」全港43個「回收環保站」之中，逾半稱「不可以回收」可降解塑膠，三成則表示「可以」，綠惜地球指即棄雨遮袋只反映了問題的冰山一角，認為政府對於是否可以回收可降解塑膠沒有清晰指引，亦缺乏管制，建議政府為引入可降解產品設立標準，包括制定降解所需日數和降解比率，並要求產品列明使用後的處置方式；在此之前則應禁止入口、製造、銷售有關產品。



全含難以降解聚乙烯 6款印有回收標誌

綠惜地球於去年10月至11月期間，於本港23間商場、商廈、銀行蒐集12款向顧客派發的即棄雨遮袋，化驗後發現所有樣本均含有難以降解的塑膠原料——聚乙烯（Polyethylene, PE）。這些即棄雨遮袋部份聲稱「光降解」（Photo degradable）、「自然分解」（Environmentally degradable)、「可生物降解」(Biodegradable）或「可完全分解」（Totally degradable plastic），當中6款更印有回收標誌。

13個回收點稱會收可降解塑膠 半數在社交媒體卻稱不可

綠惜地球人員以市民身份致電政府回收網絡「綠在區區」全港43個「回收環保站」和「回收便利點」查詢，當中22個回收點（51%） 表示「不可以回收」可降解塑膠，13間 （30%）表示「可以」，其他答覆包括「先拍照予員工了解」、「不予回收，但有三角型標誌就可以」、「雨遮袋可回收，譚仔外賣盒或米袋不可」、「只可回收氧化式可分解塑膠」等。

該會及後查找13間表示「可以」回收可降解塑膠回收點的社交媒體，當中6間卻在社交媒體表明可降解塑膠「不可以回收」，訊息混亂，亦反映前線職員對於可降解塑膠只是一知半解。

綠惜地球抽查本港12款即棄雨遮袋發現，所有樣本均含有難以降解的塑膠原料聚乙烯（Polyethylene, PE），但卻聲稱可以「分解」，當中更有6款標示可以回收。（陳葆琳攝）

「大嘥鬼」都有教不能回收可降解產品

「如果又可以回收、又可以降解嘅時候，其實係有一個矛盾出現。作為消費者，我哋用完呢啲可降解產品之後，究竟應該掉落堆填區定係攞去回收呢？」綠惜地球高級項目主任張雅婷表示，環保署對此沒有清晰指引，公眾無從得知可降解塑膠是否可以回收。

可降解塑膠與傳統塑膠的化學成分不同，大多情況下不能混在一起回收，否則很可能影響整批塑膠的再造質量，甚至堵塞再造設施。環境局「惜食香港」運動宣傳代表「大嘥鬼」社交媒體亦曾作出提醒，可降解產品不可以回收。

綠在區區其實係社會入面一個最重要、最後嘅回收安全網絡，如果連前線嘅職員都唔能夠肯定到，呢啲產品係咪可以回收嘅時候，消費者同埋市民用咗之後就會好混亂，呢啲產品一旦落入咗市面嘅回收網絡，隨時會令到回收網絡運作唔到，窒礙機器運作。 綠惜地球高級項目主任張雅婷

綠惜地球研究員陳霆軒指，歐盟已於2021年7月前禁用氧化式可分解塑膠，認為香港規管可降解塑膠緩不濟急。（陳葆琳攝）

聚乳酸PLA要60度溫度才可降解 台灣擬8月起禁用

環保署最快於本月中向立法會提交條例草案建議管制即棄塑膠餐具，暫定於2025年實施第二階段管制時，禁止製造／銷售／分銷氧化式可分解塑膠 （oxo-degradable plastics）；至於廣泛使用的可降解材料聚乳酸（PLA），暫未納入規管範圍。

PLA雖以植物澱粉發酵製成，但須在約攝氏60度高溫和60%濕度等特定條件下才能降解，一般只能要在工業規模的處理設施下完成，不適用於自然環境或堆填區等環境。綠惜地球研究員陳霆軒指出，歐盟已於2021年7月前禁用氧化式可分解塑膠；對於可降解塑膠設有認證標籤，以澳洲和歐盟為例，產品必須通過測試，達致指定日數內的降解比例、重金屬及毒性含量等等，產品標籤上亦須清晰列明降解條件外和明示使用後的處理方式，禁用定義不明和有誤導性的用詞。

反觀鄰近地區，台灣擬於今年8月禁止使用含PLA的即棄餐具，「點解佢哋咁做呢？因為佢哋覺得當地冇適合嘅設施處理呢啲可降解產品，人哋用六個月嘅時間，最快六個月嘅時間可以管制到一啲可降解產品，我哋仲要等多兩年，先至去探討點樣管制，其中一種可降解產品，呢個情況我哋認為係緩不濟急」。陳霆軒說，本港於可見的將來，亦沒有收集設施或系統處理可降解塑膠，在未有妥善設施處理可降解產品之前，應該要禁止進口、製造、及銷售相關產品，避免良莠不齊的可降解產品於市場流通。

綠惜地球建議政府比照歐盟及澳洲等國際等較嚴格的通用標準，制定可降解產品的降解所需天數和降解比率，以防質量參差的產品流入；盡早推出可降解指南供行業及用家參照，以杜絕「漂綠」產品；以及規定所有入口的可降解產品必須列出用後的處置方法，令消費者知情，亦避免污染回收系統。該會亦促請消費者委員會測試聲稱可降解產品，保障消費者權益，並呼籲企業及消費者勿選購降解條件不明的商品。

▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼



+ 3

綠惜地球引述歐洲議會所言：「生物可分解塑膠並非塑膠垃圾問題的解決方案」，強調可降解塑膠絕對不是即棄塑膠的代用品，呼籲在考慮使用之前，應優先著眼塑料的減量、重覆利用和回收。