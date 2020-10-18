MUJI無印良品一直大受香港人喜歡，而MUJI收集顧客意見，已在日本開售有機棉衛生巾。簡約紙盒包裝深得粉絲歡心，在香港未能入手，也有其他對環境有善的Ｍ巾，環保女生必試？

MUJI收集顧客意見，已在日本開售有機棉衛生巾。（無印良品）

無印良品推出有機棉衛生巾，點圖即看有咩賣點＝＝＞

據日媒報導，是次推出的有機棉衛生巾，相信也是回應粉絲要求。MUJI的衛生巾包裝簡約，只用牛皮紙盒，貼上必須的說明；而衛生巾則使用有機棉，有21厘米的「有翼型」與23厘米的「無翼型」兩款，均以兩片裝及十片裝出售，不過就暫時未有消息指會在香港發售。

雖然未有機會試MUJI衛生巾，但以下品牌，同樣主打對環境友善，甚至選用可生物降解的物料，而且在香港有售。

英國「＆Sister」衛生巾不只使用有機棉，連同可黏貼的部份皆可生物降解。（andsistersuk＠Instagram）

英國「＆Sister」有機棉衛生巾 推日夜用混合裝

英國品牌「＆Sister」同樣使用有機棉，棉花在沒有肥料，殺蟲劑或除草劑的情況下種植，可黏貼的部份以至獨立包裝袋皆可生物降解。物料相對柔軟，對於平日使用M巾會被周邊膠膜弄至非常痕癢的人來講，絕對是福音。

市面上售買的衛生巾，都是按日裝、夜裝或長短來劃分。而「＆Sister」不但設有日、夜用混合裝，在網店更設有個人專屬的「月經包」，客人可因應自己需要訂購一個月所需的衛生用品，棉條、護墊、日夜用衛生巾等供自由配搭。

【編輯實測】完全無痕癢感，卻有缺點？（點圖即看）＝＝＞

衛生用品於我們而言，是理所當然，但社會上仍有不少婦女，因貧窮而在月經來臨時減少使用衛生用品，造成健康問題。品牌會捐贈把利潤的10%，來紓緩「Period Poverty（月經貧窮）」的社會現象。

Tsuno除了使用可持續的天然竹纖維製成，也以可回收和可生物降解的物料包裝，在環保小店Slowood或Pinkoi也可入手。（pinkoi）

澳洲「Tsuno」天然竹纖維衛生巾 可生物降解的物料

社會企業Tsuno由澳洲女生創立，售賣由天然竹纖維所生產的女性衛生用品，打破「衛生巾不能環保」的概念。

傳統的衛生巾，當中使用了很多不能被分解的塑膠，而當中的棉花大多經過漂染，種值時所有到的化學物質也很有可能殘留在衛生巾上。而Tsuno除了使用可持續的天然竹纖維製成，也以可回收和可生物降解的物料包裝。植物纖維面層天然抗菌，具超強吸水力，柔軟親膚，透氣舒適。在製作中，同時也沒有使用含氯或二噁英的漂白劑，減低對皮膚的刺激。

【編輯實測】跟慣常使用的衛生巾全無差別？點圖即看＝＝＞