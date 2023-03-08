安達臣道冧天秤｜工程師指報告無提錯在哪裡　工會籲勿只頭痛醫頭

安達臣道地盤去年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，勞工處周一（6日）表示完成調查並向相關持責者提出檢控，但未有公開被檢控公司及人士資料。結構工程師倪學仁今日（8日）指，報告未有提到那個細節出錯，又指現時檢控的公司或包括天秤總承建商，以及由總承建商外判，負責基座設計和燒焊的公司。他認為除了工程師，駐地盤的顧問在監測時都有責任。



至於勞工處稱事後有加強巡查地盤天秤，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，認為應要審視整個安全系統，否則就太簡陋。



▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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結構工程師倪學仁今日在港台節目表示，今次勞工處報告未有提到那個細節出錯。對於被檢控的相關持責者，他認為可能包括天秤的總承建商，以及由總承建商外判，負責基座設計和燒焊的公司：「不過依家個天秤有事，一定係總承建商有責任，因為成個天秤都係佢(建設)」。

他認為天秤有問題，除了負責設計天秤的工程師有責任，駐地盤的工程顧問有監測時都有責任：「如果設計有錯，駐地盤工程師睇到個設計圖嗰陣，其實都要提出問題。」被問到可能出錯的原因，倪學仁認為除了負責人員的處事方式有影響，可能負責人員都受上司壓力而大意：「可能上面嗰個同佢講要快啲，佢就為咗快而睇漏咗。」

事後勞工處查各地盤天秤 蕭倩文指應審視整個安全系統

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在同一節目受訪時，提到勞工處事後有加強巡查地盤天秤。她認為檢查可以做得更深入：「依家感覺有啲頭痛醫頭，腳痛醫腳」，她認為應要審視整個安全系統，而不是只檢查單一機械，否則就太簡陋。