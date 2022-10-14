安達臣道冧天秤｜工聯會倡盡快通過職安修例　保障工友沒退讓空間

立法會現正逐條審議及修訂職業安全及健康（職安健）條例草案，惟不同界別議員意見分歧。工聯職安健協會今日（14日）指，從上月的安達臣道冧天秤意外可見，香港職安健問題正持續惡化，自2017年至2021年間，職業及工業意外死亡數字為1304宗，已足夠反映政府對職安健罰則及職安健條例檢討不能再拖，亦沒有絲毫退讓空間。



▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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工聯會職安健協會在今午記者會提出三項倡儀，包括盡快通過《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》罰則修訂； 切實執行工廠及工業經營(安全管理)規例； 對持續出現致命工業意外的工程承辦商作停牌處罰。

過去5年工作意外離世人數達1304 協會難以接受降低罰則

協會主席林淑儀表示，過去5年因為工作意外離世工友共1,304位，相信有關統計數據應可讓全港市民了解，香港職安健問題已達至非常嚴重的程度。她又舉例指，今年三月元朗一個塑膠回收工場發生的致命意外，法院最終僅判罰款僱主1.1萬元，正正反映現在的罰則根本對僱主起不了任何阻嚇性，協會難以接受近日社會竟仍有意見提出要求政府再次降低罰則標準。

工聯會職安健協會主席林淑儀（中）及協會顧問及勞工界立法會議員郭偉强10月14日促請盡快通過職安修例。（工聯會提供）

郭偉强倡對多次出現致命工業意外承辦商作停牌處罰

協會顧問及勞工界立法會議員郭偉强提出，現有職安健條例下仍存不少漏洞，例如違反職安條例的承辦商最多只會被發出暫時停工令，最嚴重都只會被政府暫停競投政府工程合約資格，但承辦商仍可在私人工地上承接工程，即使承辦商多次違法，亦只會作出罰款，實在毫無阻嚇作用，故建議政府應認考慮對多次出現致命工業意外的承辦商，作出暫停違法者「一般承辦商牌照」的處罰，增加阻嚇力。

郭偉强重申，在保障工人權益、特別在工作安全上政府絕對是責無旁貸，工人性命絕非能單靠「事後調查」替代，因此促請政府，認真汲取近期各宗工業意外的沉重教訓，盡快改善過時的香港職安健條例並適時作出檢討。