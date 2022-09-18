安達臣道冧天秤｜欠法例針對地盤設計　工業傷亡權益會嘆難追究

工業意外接連發生，秀茂坪安達臣道房協地盤早前一個重65噸的天秤倒塌，釀成三死六傷慘劇，各界關注工業安全。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（18日）於商台節目表示，有時意外可能源於地盤、樓宇等設計，但現時法例未有針對設計保障安全（safety for design），即使意外與設計或專業人士失職有關，但都未必能檢控。她又嘆道，香港並無專責安全教育的部門，多年來的工業安全教育亦只針對工人，但事實上各人都應有安全意識，設計本身要顧及安全，有時工人於工作期間，根本沒有位置扣上安全帶。



▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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蕭倩文今早與勞工界立法會議員郭偉强在商台節目《政好星期天》討論工業意外。主持人提到現時法例針對總承辦商，但有時一些認可的專業人士，卻未負上責任。

郭偉强表示，無論紅館MIRROR演唱會的舞台意外，抑或安達臣道地盤冧天秤，雖然意外具體成因仍在調查中，但都似乎有受認可的專業人士未履行應有責任。他提到，部份人可能只會紙上談兵，根本沒有落到地盤檢測；反而內地會用無人機或高空鏡頭監察。他續指，如他們有疏漏，其實應該被檢控，但印象中多年都沒有相關人士受罰，希望日後修例延長檢控期至一年後，可加強搜證工作，以便檢控。

工權會總幹事蕭倩文（資料圖片／歐嘉樂攝）

蕭倩文指，香港的法例並未針對設計安全，但其實工業安全由最初的設計開始，全部人都有責任，並非單單是工人，新加坡大約六年前已有相關法例。她表示，有時意外源於地盤、樓宇設計，或者屬於專業人士的責任，因沒有相關法例下難以檢控。

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政府擬提高職安健條例的罰則，將最高刑罰增至1,000萬元，增加阻嚇力。蕭倩文表示，現時不少工業意外的罰款只是數萬元，條例擬議的金額已較之前提出的為低，希望盡快通過。郭偉强表示，議會有不同持份者，仍討論方向中，有信心今年內通過。

蕭倩文亦有跟進安達臣道地盤意外中的死者家屬，其中41歲電工許文明的妻子，本身患有癌症。蕭表示，許太現時情況穩定，認為有更多人較自己慘，此刻不希望藥石亂投，會與醫生商討再決定。至於兩名小孩，蕭表示二人大約知悉意外，如常樂觀生活，但她亦擔心二人不懂抒發感情，會密切留意會否影響成長。

郭偉强（資料圖片／廖雁雄攝）

蕭倩文提到，香港一直沒有主責安全教育的部門，直言多年來都「行錯方向」，過往的安全教育只提醒工人佩戴安全帽及安全帶，但實際上全部人都應有安全意識，由設計開始便要注重安全，有時施工位置根本沒有讓工人可扣上安全帶，但地盤管工只關注進度，經理又未有理會。她續指，去年有四名搭棚工人離世，今年亦有一宗，假如樓宇設計時有預留位置，其實維修冷氣就可免卻搭棚等工序，減低風險。她認為，任何事都要有安全意識，建議納入學校教育範圍。

政府計劃推出工傷僱員復康先導計劃，蕭倩文表示，相信有助工友避免輪候時間過長，因而錯過黃金康復期，她認為該計劃應該加入精神科治療，因部份工人受傷後會出現情緒問題。另外，現時復工並非法律規定，結果部份工人未能重返原有行業，又沒有支援，建議強制加入復工安排，並成立復康基金，培訓需要轉行的工人。