安達臣道冧天秤｜勞工處檢控承建商及分判商　涉67項檢控

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤去年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，勞工處今日表示，已完成調查．並根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。發言人表示，絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，以保障僱員的職安健。



2022年9月，安達臣道冧天秤意外釀成三死六傷。(資料圖片）

調查結果：天秤基座頂部焊接位置焊縫被拉開

意外發生於去年9月7日，在安達臣道一個房協資助房屋地盤，突然發生嚴重事故。勞工處表示，意外當日，有關建築地盤已豎立了三部天秤進行工程，事發時地盤如常運作， 涉事的天秤在未有吊運物件情況下，突然倒塌並跌落至下方數個臨時貨櫃辦公室。

在幾個貨櫃辦公室內工作的三名工人被倒塌的天秤壓住，其中兩工人經搶救後，當場證實死亡；另一工人被送往醫院時昏迷，並於當日較後時間身亡。六名受傷工人包括塔式起重機操作員。

署方今日公布調查結果，指涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座(grillage foundation)上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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勞工處表示，為進一步加強業界對安全使用塔式起重機的警惕，去年採取多項特別巡查行動，針對性巡查全港設有塔式起重機的建築地盤，以及涉事承建商的相關建築地盤，以遏止不安全作業。勞工處亦致函各大承建商會、工會及專業團體等，提醒有關使用塔式起重機的安全要點；並與塔式起重機業界人士會面，提醒他們必須依照相關法例及工作守則使用、架設、更改高度及拆卸塔式起重機。

勞工處再次提醒承建商及僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，以保障建造業工人的工作安全。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。