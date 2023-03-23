染疫後涉到訪吉野家及坐地鐵　男子稱未收到隔離令　9罪成囚7.5月

水果店職員疑於感染新冠病毒期間多次外出，包括在油尖旺區的吉野家等餐廳堂食及乘搭港鐵等。他早前否認12項使其他人蒙受感染的危險罪受審，並稱一直未有收到核酸檢測結果，亦未有獲發隔離令，且當時政府未有接受快測結果，故他認為未有違法。案件今（23日）在西九龍法院裁決，裁判官裁定被告其中9項罪名成立，並斥他為人自私自利，判他入獄7個月15天，其中6個月和被告現時服刑的刑期分期執行。



男被告雷寶林(41歲)，被控於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019冠狀病毒感染的人，而使他人蒙受感染的風險，即身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6度乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀或旺角。

被告雷寶林在西九龍法院被裁定9項罪名成立。(梁鵬威攝）

官指被告說法是藉口

裁判官裁決時，被告的說法是開脫藉口，並指他於2022年2月24至26日期間，曾做快測，結果為陽性，他亦有相關病徵，被告當時知悉已受感染。但根據被告說法，他於同月27日的快測結果，不肯定屬陽性還是陰性，裁判官把疑點利益歸於被告，視之為陰性，因此裁定被告其中3項控罪不成立。沒有律師的被告自行求情指，他在案中沒有傳染他人。

官斥被告行為或政府防疫努力付諸流水

裁判官判刑時指，被告在審訊後被裁定罪成，沒有悔意，又指案發時是第五波疫情，被告的行為恐令政府的防疫努力付諸流水，令復常之路更崎嶇，又指被告可著家人購物或叫外賣，不應外出，形容被告自私自利。

被告雷寶林除了被指曾造訪吉野家，亦有到過美心MX等食肆。（示意圖）

案情指，被告於去年2月24日分別到楓樹街球埸和西九龍普通科門診，進行兩次檢測。他於2月28日獲陰性結果通知，其後於3月4日獲陽性結果。他於3月4日，再到西九龍普通科門診檢測，於同月7日獲陰性結果通知。

被告自辯稱政策指核酸檢測才作準

被告自辯指，他不爭議在案發期間曾快測呈陽性，且曾到訪涉案地方。但他解釋指當時未收到隔離令，且政府政策亦指核酸檢測才能作準，即使快測陽性也未需要隔離。被告又指，他於去年2月24日快測呈陽性，但新聞於同月26日才稱開始接受快測結果，被告直言：「好坦白講，我唔知我觸犯左599G邊條條例。」

被告曾把快測陽性及外出用膳照放上網

控方則指出，被告曾向警方表示因而不滿政府防疫政策致其失業，才會將快測陽性後到吉野家用膳的照片在網上發布，最後在網友提醒可能會犯法下而刪除。被告在庭上解釋指，當時理解是罵特首會犯法才決定刪除貼文；控方另質疑被告於2月24日曾兩度檢測，原因是當時他已自認相當可能受感染，惟被告認為僅「一半一半」機會。

案件編號：WKCC 2950/2022