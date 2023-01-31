涉染疫後訪吉野家　被告稱期內未收隔離令　以為罵特首犯法刪貼文

水果店職員涉在明知感染新冠病毒後，仍乘坐公共交通工具，兼到吉野家等餐廳堂食，他否認12項使其他人蒙受感染的危險罪。案件今（31日）在西九龍法院續審，被告出庭自辯時稱，案發期間，政府並不認可快測結果，他又沒有收到政府發出的隔離令，故認為他有外出的自由。至於他在Facebook上載快測結果、食物照片並留言，之後又把之刪除，他並向警方表示，因不滿政府防疫政策令他失業，才會發布該些資料，後來有網友提醒他或會犯法才刪除。被告今在庭上解釋，他當時理解是罵特首會犯法，才決定刪文。裁判官把案押後至3月8日裁決。



被告雷寶林，41歲，水果店職員，他否認於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019冠狀病毒感染的人，而使他人蒙受感染的風險，即身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6度乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀或旺角。控方案情指，被告曾在同年2月24日做核酸檢測，至3月4日才收到陽性結果。另外衞生署在2月25日前，並不接受快速測試的結果。

被告雷寶林除了被指曾造訪吉野家，亦有到過美心MX等食肆。（示意圖）

被告稱期內未獲發隔離令

被告自辯時稱，他不爭議在案發期間曾快測呈陽性，有少許不適，且曾到訪涉案地方。他解釋指當時未收到政府發出的隔離令，且政府政策亦指核酸檢測才能作準，快測只供參考，即使快測陽性，也未需要隔離或入院治療。

裁判官李志豪聽罷指他當時理解是否可以「周圍走」，被告表示不同意，稱他只是去一些必須去的地方，如上班、用膳、買日用品等，而非「周圍走去吃喝玩樂」。

2.27做快測已呈陰性

被告續指，他於去年2月24日快測呈陽性，但新聞於2月26日才稱開始接受快測結果，他早在2月27日開始便快測改呈陰性。期間，被告亦曾去做核酸檢測亦是陰性，被告直言：「好坦白講，我唔知我觸犯左599G邊條條例。」

以為罵特首犯法才刪文

控方盤問指被告於補錄口供時，曾向警員表示：「因為我當時不滿政府的防疫措施，導致我失業，所以我一時意氣用事，而自己又中左陽性，所以先Po上網。」控方又指警方曾展示一張Facebook截圖，顯示有網民回覆被告帖文指：「你好，雖然我唔識你，但見你群組見你食吉 X 家，怕你俾人拉，之前有人因為類似嘅原因被捕，建議del po（刪除帖文）」，控方質疑被告非因生活所需光顧吉野家。被告解釋指，他當時的確因不滿林鄭月娥罵對方，故當有網民留言提醒時，他的理解是罵特首會犯法，所以才決左刪除貼文。

戴口罩做檢測是公民責任

控方證據顯示，被告於2月24日先後進行深喉唾液、核酸檢測，事後分別呈陽性及陰性。控方質疑被告當時已自認相當可能受感染才會兩度檢測，被告雖同意因快測陽性才外出檢測，但認為僅「一半一半」機會。控方另指被告曾向警方表示，他快測陽性後會戴功效更好的口罩，盡可能減少出街，可見被告知道自己應該要隔離。被告則反駁稱，以上所說僅為公民責任，無收到認可檢測結果下，減少外出、戴口罩等均很正常，但公民責任與法律不同，刑事檢控的定罪門檻應很高。

控方質疑被告失業無必要搭港鐵

控方最後質疑根據錄影會面紀錄，被告案發時本沒有上班，所以根本無必要乘地鐵到尖沙咀、旺角。被告則稱當時有做散工，並可從手機找到相關記錄證明。惟被告最終未能找到任何紀錄，但仍強調他因工作才會乘搭地鐵。

案件編號：WKCC 2950/2022