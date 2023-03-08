勞工處招聘會提供逾4700個職位　保安公司請人難：個個職位都缺

勞工處今日（8日）及明日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約六十間機構參加，合共提供超過4700個優質職位空缺。

有保安公司指請人難，工時長令人卻步，亦出現青黃不接的情況。有地產管理公司則指人才流失，也難以吸納年輕人入行，較多年輕人願意投身技術員一職，指有一技之長「都好吃香」。



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招聘會共有約60間機構參加，合共提供超過4700個職位空缺，其中逾2400個來自飲食、零售及酒店業。每日分別約有三十間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括麵包技師、會計主任、訓練幹事、機電維修員、客戶服務主任、廚師、禮賓助理、管理培訓生、助理安全主任、保安員等。

約81%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至2.2萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。

中年男應聘保安：12小時工作太長

今年54歲吳先生打算應聘保安，亦已考取保安證書，主要考慮工作時間及薪酬是否合適。他覺得若上班時間需12小時，再加上下班時間所需近乎是14小時，「搵到錢都冇命享」。而他理想薪酬大約是一萬多元。

吳先生從前做過貨車司機，亦經歷過貿易生意失敗，認為如今很多工作要求高學歷，「我地既時代搵錢唔需要太多學歷……我地開部貨van咁樣跑個啲都已經係黃金時代。」

勞工處今日（8日）及明日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約六十間機構參加，合共提供超過四千七百個優質職位空缺。（洪芷菁攝）

保安公司：「個個職位都缺」

保安服務公司招聘員唐小姐指招聘情況暫時一般，「個個職位都缺」，打算招十人左右，目前只有一人來申請入職。她覺得現時請人難，「唔係個個咁接受做保安」。她補充指公司有提供8小時崗位，不過名額已滿，非常搶手。

招聘員何小姐指12小時的崗位令保安享有的私人時間少，而8、9小時崗位因為時間短，較多人接受。另外，她又指香港與內地通關後，「好多叔叔、姐姐都會返鄉下，因為通關……年紀開始大，變咗青黃不接。」

地產管理公司招聘員韓小姐指今年招聘人手較往年困難，因為人才本身有些流失，加上難吸引年輕人入行。（洪芷菁攝）

地產管理公司：人才流失難吸引年輕人

地產管理公司招聘員韓小姐指，今年招聘人手較往年困難，因為人手流失加上難吸引年輕人入行。該公司招聘前線空缺，如管業助理、保安員及樓宇維修保養技術員等。她指有一些崗位需要輪班工作，有些人未必接受，而年輕人可選擇的工種多所以不易吸納。

多了年輕人願做技術員

但她發現近期多了年輕人願意投身成為技術員，「有啲年輕人覺得有一技之長係好既，所以佢地都會有一批年輕人去考牌，比如考電牌或者水喉牌，其實呢啲都好吃香。」

求職者應聘文職：希望公司提供較多福利

先前從事文職的陳小姐認為招聘會的行業種類多，仍對文職一類較有興趣，但不考慮「前線」崗位。待遇方面，她期望公司能提供較多福利，例如醫療福利、年假及有一日可在家工作等。