安達臣道冧天秤勞工處提67檢控　工權會望嚴懲　遺孀許太病情穩定

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤去年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷悲劇，勞工處今日（6日）表示完成調查．根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，難以從檢控數量判斷阻嚇力，家屬普遍等候檢控和調查結果，包括患有末期乳癌、目前病情穩定的遺孀許太，會方希望屆時法庭嚴懲違例人士，同時提出多項建議，包括促請政府在招標程序上提高職安環節分數，一旦有公司有前科，就能減低中標機會。



房協安達臣道資助出售房屋項目地盤去年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，最後一名被困工人當場證實不治。（梁偉權攝）

多名消防員及救援人員合力將被困工人抬出。（林朗天攝）

是次事故釀成3死6傷，當中41歲電工許文明慘被當場壓斃，遺下患末期乳癌的妻子和兩名年幼女兒，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，許太目前病情穩定，安然面對任何情況，和其他家屬一樣獲悉消息後，繼續等候檢控和調查結果，目前難以評論檢控一事，會方視乎日後是否成功檢控或罰款金額，才能判斷是否有足夠阻嚇力，希望屆時法庭會嚴懲違例人士。

奪命事故發生後，許太當時召開記者會，憶述丈夫時掩面流淚。（資料圖片／林朗天攝）

蕭倩文指出，是次案件比較複雜，當局花了約半年時間搜證，今日提出檢控，認為如果公開交代延長搜證期，可能不止67項檢控，而且有機會更多人需要負責任。

蕭倩文表示，根據目前政府招標制度，標書只會列明大判和二判，而且職安部分佔了較低分數，她建議政府應該要求任何公司投標時盡可能列明三判、四判和其他有機會合作的公司，而且提高職安分數，如果部分公司有前科，其分數就會降低，中標機會自然大減。

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成三死六傷，消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。（資料圖片／鄭子峰攝）

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蕭倩文更強調，現時工程基於外觀或難易程度等因素，所以邊做邊改，繼生產生額外臨時工程，甚少考慮相關職安問題，認為政府應該訂立法例，減少相關情況發生，避免釀成悲劇。