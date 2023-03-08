初選案｜指戴耀廷文章挑動國家情緒　區諾軒：過分咗喇

民主派「35+」初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（8日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，認罪的被告區諾軒繼續接受辯方盤問。區透露，其辦初選的初心是不希望要綑綁否決預算案這個立場，但其後戴耀廷陸續發表有關「攬炒」的文章，鼓勵參選人運用否決權，他覺得戴的想法令初選變質。對於戴曾撰文指「要攬住中共跳出懸崖」，區說：「我哋係生活喺一國兩制下嘅香港，你發表咗一篇文章挑動咗國家情緒，我認為係過分咗喇。」



甫開庭，區諾軒向法官舉手要求發言，指早前庭上展示其私人信件，對他造成一定傷害，他更不希望會對他人造成傷害，希望辯方接下來提問，如非必要可免則免。法官陳仲衡指，倘若辯方律師認為該些信件對其當事人有利，他們可以決定就此提問，除非辯方提問並不相關，否則法官不會打斷。區聞言後，稱：「我會從容面對。」

區諾軒指案件早前展示其私人信件，對他造成一定傷害。(資料圖片)

法官警告辯方律師 勿向證人發洩憤怒情緒

三位法官今指示吳政亨和余慧明的代表大律師石書銘開始盤問，石指吳沒有問題需要盤問區，但由於他仍未收到控方部分不被使用的材料，希望保留有關余的部分。法官李運騰則指，區已作供3周，反問：「你現在告訴我們，你不需要替吳盤問？」石再表示，由於吳排在公訴書最後，他一直以為不會在此階段盤問。法官李運騰便指，如果石因代表兩名被告，就誤以為會有兩次機會盤問同一證人，是不合理的。法官陳慶偉最終下令石立刻開始盤問，石遂要求索取指示，惟法官陳慶偉拒絕，並指：「現在！」

石甫作盤問，法官陳慶偉便警告他，提問時勿把憤怒情緒發洩在證人身上。石回應指：「我沒有發洩憤怒，但我會注意。」石之後繼續提問，區指有衛生服務界參選人曾於2020年5月向戴耀廷表示有意舉辦初選，其後戴接納衛生服務界作為初選選區之一，而余是其中一位參選人。

區指自己舉辦初選的初心 是不應綑綁否決預算案的立場

區續指，他並非負責組織衛生服務界的初選，故對余當選後的意願並不知情；而衛生服務界參選人同樣有一個WhatsApp群組，不過區指自己在群組中幾乎「不發一言」，以他所知戴沒有就此選區開協調會議，的確沒有會議曾經討論「積極否決財政預算案」。

石提到，根據區替警方錄取的口供，他稱退出初選後不久，曾在港台節目《千禧年代》上鮮明反對戴耀廷的言論，並公開聲明初選活動應要與戴的文章分開審視。對此區解釋，他舉辦初選的初心，是不應綑綁否決預算案的立場，「但係好可惜係初選嘅發展過程，戴耀廷發表過唔少嘅文章，鼓勵唔同參加者運用否決權。」直至2020年6、7月，開始有輿論聲音指初選違法，特別在國安法實施後，初選違法風險變得更高，他才會在節目上表態。

區諾軒作供時指，戴耀廷的文章挑動國家情緒。 (資料圖片)

戴耀廷陸續發表有關「攬炒」的文章 令區覺得對方想法「太瘋狂」

法官李運騰質疑，他早於2020年3月首次與戴討論初選計劃，其後協調會議所傳閱的文件，都曾提及「積極運用」否決權等字眼，區曾否向戴反映他並不同意這個說法？區表示，因為當時協調會議上的確存在不同意見，故他沒有特別向戴提出其關注，又指他曾經相信這是參選人自己選擇，但當戴於4月陸續發表有關「攬炒」的文章，他便開始覺得對方看法令初選「有質性上面嘅變化」，亦是因此他覺得戴的想法「太瘋狂」。對於戴曾在文章提到「要攬住中共跳出懸崖」，區指：「我哋係生活喺一國兩制下嘅香港，你發表咗一篇文章挑動咗國家情緒，我認為係過分咗喇。」

16名不認罪被告(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)