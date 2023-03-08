播錯國歌｜警方高度關注世界冰球賽播反修例歌事件　O記跟進調查

上月28日在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，大會賽後播國歌時，播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。警方今（8日）回覆查詢表示，高度關注世界冰球錦標賽主辦機構在香港對伊朗賽事後播放國歌時出錯事件，有組織罪案及三合會調查科正作出調查。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

根據網上片段，大會錯播《願榮光歸香港》約10秒後，有港隊成員隨即做出T字手勢叫停，並有有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，事隔兩分鐘，大會播放出正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。

特區政府本月1日發聲明，表示強烈不滿，並肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。政府又指，十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即場向賽事主辦機構，再次核對即將使用的國歌為正確版本，敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

港協暨奧委會則表示，正向香港冰球協會密切了解情況，得知香港冰球協會早前已按照港協暨奧委會發出的指引向主辦機構提供正確版本的國歌，港協暨奧委會已責成香港冰球協會，需盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。