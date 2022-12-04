播錯國歌｜亞洲健力聯盟致函香港總會致歉　解釋沒刪錯誤版本所致

中東阿聯酋杜拜日前舉行「2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022）」，香港運動員連煒楨（Susanna Lin）奪金牌領獎時，大會錯誤播出與反修例有關的歌曲《願榮光歸香港》，連煒楨當時按港協暨奧委會最新指示，展示「T字」手勢示意叫停，約一分鐘後大會才改播正確中國香港國歌。



亞洲健力聯盟事後致函香港舉重健力總會，作出書面道歉，確認港隊有提交國歌檔案，但因技術團隊以不同國籍義工組成，未必認識中國國歌，事前在網上下載所有參賽隊伍國歌作後備，惟未有刪除錯誤版本，最終在頒獎禮上播放。



香港運動員連煒楨（Susanna Lin）奪金牌領獎時，大會錯誤播出與反修例有關的歌曲《願榮光歸香港》，連煒楨展示「T字」手勢示意叫停。

亞洲健力聯盟在信中指出，港隊抵埗時已向主辦方提交國歌檔案，由於技術團隊由不同國家志願者組成，成員並不知道「中國香港」的國歌，因此團隊從互聯網下載所有國歌，為沒有攜帶國歌的隊伍作準備。

指義工團網上下載國歌以備

信中提到，由於技術團隊需要處理電腦內多個版本，未有刪除不正確檔案，以致於頒獎禮時播放不正確版本，當時港隊即時通知技術人員停止廣播，並協助選擇正確的版本，播放正確的中國香港國歌。信件又表示，技術團隊在事後已檢視國歌檔案，亞洲健力聯盟執委會和技術團隊保證類似事件不再發生。

由亞洲健力聯盟（Asian Powerlifting Federation）舉行的2022亞洲經典健力錦標賽，12月1日至7日在杜拜舉行，香港選手連煒楨（Susanna Lin）於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪冠，在頒獎禮奏國歌時，大會播放《願榮光歸香港》英語版。連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。之後全場靜默約1分10秒，才改播《義勇軍進行曲》，奏國歌環節繼續進行，不過未有完整播完就結束。