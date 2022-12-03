亞洲健力賽又播錯國歌　港協暨奧委會：責成香港總會調查及交報告

再有國際體育比賽播錯香港所屬的中國國歌。正在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022），在香港運動員奪金牌時，大會誤將反修例事件歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放。奪得獎牌的連煒楨（Susanna Lin）在播放至16秒時，按照港協暨奧委會最新指示，展示「T字」手勢示意叫停，大會擾讓約一分鐘才改播正確國歌。



港協暨奧委會今早（3日）發聲明回應事件，稱舉重健力總會已按照港協暨奧委會發出的指引，主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱及區旗的規格。港協暨奧委會已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。



奪得金牌的連煒楨在頒獎禮時聽到播錯國歌，展示「T字」手勢示意叫停。（YouTube影片截圖）

港協暨奧委會今早回應事件指，已與香港舉重健力總會取得聯繫，詳細了解情況，得知舉重健力總會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱及區旗的規格，而舉重健力總會領隊在出發比賽前，亦已按照指引，於10月28日向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包，其後帶往比賽使用。

港協暨奧委會認為，相關運動員和領隊在事件中作出適時並恰當回應，在短時間內通知主辦機構作出更正。港協暨奧委會已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。

立法會議員霍啟剛表示，得悉再有國際比賽在儀式上播放錯誤歌曲，感到非常震驚，情況令人難以接受，促請總會向主辦方表達強烈不滿，要求主辦方徹查事件，詳細交代出錯原因並致歉。他又指，今次事件中運動員及現場相關人員根據指引作出及時和恰當的回應，證明有關指引有效地協助現場人員處理事件。

由亞洲健力聯盟（Asian Powerlifting Federation）舉行的2022亞洲經典健力錦標賽，12月1日至7日在杜拜舉行，來自29個亞洲國家和地區的600多名運動員參加，首日比賽影片12月2日上載至YouTube。

香港選手連煒楨（Susanna Lin）於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪冠，在頒獎禮奏國歌時，大會播放《願榮光歸香港》英語版。連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。之後全場靜默約1分10秒，才改播《義勇軍進行曲》，奏國歌環節繼續進行，不過未有完整播完就結束。