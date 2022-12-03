亞洲健力賽又播錯國歌　港府：強烈不滿　肯定港代表當場表現

再有國際體育比賽播錯香港所屬的中國國歌。正在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022），在香港運動員奪金牌時，大會誤將反修例事件歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放。奪得獎牌的連煒楨（Susanna Lin）在播放至16秒時，按照港協暨奧委會最新指示，展示「T字」手勢示意叫停，大會擾讓約一分鐘才改播正確國歌。



文化體育及旅遊局今日（3日）表示，就昨日（2日）在杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，主辦機構在頒獎典禮上播放香港代表的國歌時出錯，特區政府表示反對和強烈不滿。



奪得金牌的連煒楨在頒獎禮時聽到播錯國歌，展示「T字」手勢示意叫停。（YouTube影片截圖）

當局指，根據港協暨奧委會的初步報告，香港運動員和領隊已按照港協暨奧委會頒發的指引，在頒獎典禮上即時作出回應，促使主辦機構停止典禮並作出更正。特區政府肯定香港代表在當場維護國家尊嚴的表現。

港協暨奧委會亦已表示會展開深入調查。政府強調十分重視事件，已要求港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

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