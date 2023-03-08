40歲警長為家人戰勝血癌　以自身經歷呼籲同袍登記成為骨髓捐贈者

40歲警長馬輝於2021年出現持續發燒及全身骨痛等徵狀，檢查後發現不幸患上急性血癌。面對癌症，育有兩名子女的馬輝說，家庭成其抗癌動力，「我一定要康復，不能留下太太獨自面對」，甚至一邊抗癌一般抽空協助院友減輕疫情下醫護人員工作。



他去年初獲安排移植其母親的骨髓，最終戰勝癌症，並於去年8月重返崗位，繼續駐守公共關係部。他在抗癌期間，更向警隊申請以其情況呼籲同袍捐血及登記成為骨髓捐贈者，獲一眾同袍響應，令他十分感動。



馬輝康復後曾參與「好市民獎頒獎典禮2022」。（警方提供）

持續發燒及全身骨痛 患上急性血癌

今期《警聲》封面報道馬輝抗癌事蹟，現年40歲的警長馬輝2004年加入警隊，曾駐守警察機動部隊、衝鋒隊及投訴警察課等部門，並在2021年4月調任警察公共關係科（現為公共關係部）。同年7月，他出現持續發燒及全身骨痛等徵狀，檢查後發現不幸患上急性血癌。

兒子有輕度智障 承諾與太太一同攜手面對

馬輝育有兩名子女，兒子兩歲時證實患有輕度智障，性格樂觀的他選擇與太太攜手面對，互相扶持，「遇上難關時，我會積極解決問題，無論子女有任何特別情況，父母都要為他安排合適的環境學習和成長」，家庭成為馬輝積極抗癌的動力。

我一定要康復，不能留下太太獨自面對。 馬輝

馬輝隨即接受三次化療，除了首次化療後身體反應較大外，其後的療程大致暢順，他甚至有精力協助照顧其他院友，為疫情下醫護人手短缺出一分綿力。

警長馬輝成功戰勝癌症，並於二〇二二年八月正式重返警隊工作。（警方提供）

尋求骨髓移植 呼籲同袍捐血及登記成為骨髓捐贈者

除化療外，馬輝亦嘗試以骨髓移植治癒癌症，馬輝的家人在檢驗後發現骨髓的配對程度未達最理想水平，故馬輝嘗試向警隊申請，以其情況為由呼籲同袍捐血及登記成為骨髓捐贈者，更藉此機會為其他病友作配對，希望有助提升他和病友的骨髓配對機率。

他的申請獲迅速回應，警隊除進行內部呼籲，更在警察總部和警察體育遊樂會舉行多次登記活動，「無論曾共事與否，一眾同袍紛紛響應活動，我更收到大量鼓勵短訊。」馬輝在活動後雖未能找到合適骨髓，但同袍的踴躍支持讓他十分感動。

去年1月移植母親骨髓後康復 8月重回工作崗位

醫生後來提出馬輝母親的骨髓排斥程度低，符合部分移植條件，即使風險較高，但為了把握治療的黃金時間，遂於去年1月安排馬輝移植母親的骨髓。經休養後，馬輝成功戰勝癌症，並向警隊申請在家工作一段時間，然後於同年8月正式重返警隊。馬輝表示，成功抗癌要感激許多人的支持，特別是媽媽、太太及一眾同袍，他康復後繼續駐守公共關係部。