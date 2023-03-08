婦女節｜大學女生、全職媽媽成陀槍師姐：不應因女性局限事業選擇

【國際婦女節/三八婦女節/女王節】今日（8日）是國際婦女節，香港警隊自1949年聘請第一位女警後，數目持續增加，至今女警務人員佔警隊人數18%。參與招募新血的警「募」大使樂怡和Sharon，分別於2019年及2021年加入警隊，現在一同駐守秀茂坪警區。



樂怡大學畢業後即應徵警員，而Sharon加入前更已是全職媽媽。她們接受警方訪問時說，鼓勵更多女性加入警隊，指出現今女性的人生充滿了可能性，不應因性別局限選擇事業。



第一屆女警在香港仔黃竹坑警察訓練學校畢業。（警方網頁圖片)

女警務人員佔18% 最高曾任副處長

香港警隊中首名女警務人員為馬來西亞籍華人許錦濤 (別號高健美 )，她於1949年獲聘為警隊女副督察，未有接受任何正式訓練，便立即被派到刑事紀錄科，三個月後被派到港島中區負責案件調查，是香港首名女性偵緝人員，她於1952年晉升為督察，至1962年離職。由於警隊需要招募女警員，許錦濤獲委派招募第一批女警，以取代當時的女搜查員，首批獲聘的女警共有十人，最後有九人順利畢業。

警方資料顯示，截至去年6月30日，警隊27,269人中18%為女性，即約4,900名，是世界女警人數比率最高的地區之一。女性警務人員持續出任主要職位，現任申訴專員趙慧賢履新前任警務處副處長，為歷來首位女副處長；掌管警方國家安全部門的劉賜蕙，則是第二位女副處長。

樂怡從大學畢業後便加入警隊，她稱自小對警務工作深感興趣，覺得警察是一份很有意義的工作。（警方提供相片）

從工作體會社會不同階層故事

18%女警務人員之一的樂怡從大學畢業後便加入警隊，她接受警方訪問時說，自小對警務工作深感興趣，覺得警察是一份很有意義的工作，並且一直希望能夠對社會作出貢獻，她認為警務工作給予她各種學習和成長的機會。

在軍裝巡邏小隊的工作中，樂怡處理了許多不同市民的求助個案，透過接觸及協助不同市民，提升溝通、判斷、分析及解決問題的能力。「處理求助時，我體會到社會不同階層的故事，處理大小糾紛，目睹家暴虐兒的慘況，人們失去至親的傷痛等等。」她相信只有在警隊，才會得到這些寶貴的體驗，能夠為有需要的人伸出援手，感到快樂和滿足。

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全職媽媽投考警隊：有孩子時更關心社會安穩

Sharon加入警隊前是位全職媽媽，一直以加入警隊為目標，在完成進修課程後， 她透過「志警成計劃」投考警隊。她在警方訪問中說：「當你有孩子時，你會更關心香港社會的安全和穩定，因為這些都會關乎到孩子的未來。我個人的力量很微小，但我希望在警察團隊發揮小角色大意義，為守護香港出一分力。」

除了在警務工作上拼搏外，Sharon亦善用工餘時間照顧家庭，「能夠在多重身份中取得一個平衡點，讓我得到很大的滿足感。」

Sharon加入警隊前是位全職媽媽，在完成進修課程後， 她透過「志警成計劃」投考警隊。（警方提供相片）

擔任警「募」大使助搶人才

於2022年，樂怡和Sharon獲委任為警「募」大使，以吸引不同背景的市民投考警隊。樂怡去年曾參與「香港警察．內地大學招募快線」，回到母校廣州暨南大學，向學弟學妹介紹香港警察的工作，分享投考心得，並招募在內地就學的香港學生加入警隊。Sharon亦擔任了「志警成計劃」開展儀式的司儀，與新學員分享自己從計劃中的得着，讓她體會到警隊傳承的精神。

「巾幗不讓鬚眉，不應局限事業選擇」

作為女警，樂怡和Sharon克服了不少困難和挑戰。樂怡表示未加入警隊的時候，曾經懷疑自己的體能和能力未必能勝任警務工作，「一切的困難和挑戰，只要你願意付出努力，一定可以衝破！你最後能夠完成的，一定比你原本想像的更多。」

Sharon表示，一般人可能對警察有固有印象，認為是一種較適合男性的職業，她不以為然，「巾幗不讓鬚眉，現今女性的人生充滿了可能性，不應局限自己事業的選擇。」她指警隊內有很多不同的工種，不論男女都適合。每個人完成同樣的訓練，都可以在工作上有出色的表現，並沒有性別的框架。「投身警隊，除了為我的家庭提供穏定收入外，更讓我可以把握發展事業的機會。」她們希望自己的故事能夠鼓勵其他女性加入警隊，一起並肩服務香港市民。