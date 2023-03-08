賣栗子94歲婆婆栗子車遭食環署沒收作證據　決停業回鄉探親

94歲持牌小販陳婆婆周一（6日）在港鐵長沙灣站外擺賣炒栗子期間，因往如廁把栗子車交予非持牌的男親友暫時看管，食環署人員指其親友無牌擺賣，作出檢控，並沒收栗子車作證據。事件引起關注，



立法會議員江玉歡今（8日）引述食環署回覆指，由於小食車已作為證據被檢取，所以暫時無法歸還給婆婆。陳婆婆將回鄉探親，至於何時復業，回來後再作安排。



栗子車被扣起作證據 食環署暫無法歸還

立法會議員江玉歡今晚引述食環署初步回覆指，在現時相關法例政策下，容許持牌小販離開販攤休息及用膳，亦都容許他人幫手一起經營，但當小販走開時，若幫手睇檔之人無持牌照，則販攤需要停止營運。

江玉歡表示，食環署理解陳婆婆持有牌照，賣炒栗子是合法經營，但由於栗子車已作為證據被檢取，所以暫時無法歸還給婆婆。她又引述，陳婆婆多謝各方的關心，由於多年沒有回鄉，未來會先回鄉探親，至於何時復業，回來後再作安排。

立法會議員江玉歡獲悉事件後展開跟進，已和陳婆婆見面了解。（江玉歡facebook圖片）

江玉歡表示，小販文化是歷代香港人的集體回憶，亦是富有香港特色的本土文化根源，而多年來，小販一直是香港一些基層市民的謀生手段之一。隨着小販文化逐漸式微，小本經營的小販生存空間也愈來愈少，她認為小販行業若得到妥善規管和扶持，即能發揮其正面的積極作用，為基層市民提供多一條自力更生的出路。