青衣呂明才小學連續3日學生午膳後不適　食環署到校調查未見異常

學校午膳供應商「活力午餐」爆出食安風波，有讀者向《香港01》報料，稱位於青衣的中華傳道會呂明才小學上周也有學生在校內飯後不適。校方表示，上周二至四（7至9日）每日均有兩三名學生用膳後有屙嘔，疑午餐有問題，加上收到意見指飯餐內的粟米有異味及芡汁凝固，校方上周五（10日）曾與供應商開會，同日食環署也有到學校調查，當時飯餐溫度達標。校方稱飯餐質素已有改善，學生及家長均感滿意。



該校的午膳供應商盈信膳食稱，上周五曾與校方就食物質素開會，但表示不知有學生用膳後不適，而雙方會後達成共識，推出新措施，每日會讓學校的家長義工先試食當日的各款飯餐。



食環署表示，曾分別到學校及午膳供應商的廠房，在學校調查時未有發現飯盒有異常情況，而供應商的廠房整體衞生情況尚可，早前已將個案轉介衞生防護中心跟進調查懷疑食物中毒情況。



校長：數學生飯後屙嘔 有投訴指粟米有異味、芡汁凝固

中華傳道會呂明才小學校長梁漢基承認，據校方記錄，上周二至周四每日均有兩三名學生用膳後出現屙嘔，疑似午膳有問題。他又說，有人反映供應商飯餐的粟米有異味及芡汁凝固，所以校方在上周五曾約飯商到校，了解相關問題。

梁校長續指，食環署已在同一日到校調查，但當時檢查食物溫度達標，「都清楚表達個飯溫度夠，唔係變壞、凍咗嗰類。」他又指，有學生不適是事實，但真正原因現已「無從稽考」。

供應商現時每日提供多兩盒予家長義工先試食

梁校長提到，供應商現時每日為學校供應的五款飯餐，也會每款準備多兩盒，讓家長義工先試食，同時學校職員每日都會入班房了解學生意見。他也是吃供應商的飯餐，據他了解，現時的午膳已再無出現粟米有異味、芡汁凝固的情況，家長及學生對現時的飯餐均感滿意。

供應商盈信膳食：不知有學生用膳後感不適

該校的午膳供應商盈信膳食代表連先生向《香港01》表示，上周五曾就食物質素與學校開會，當時家長教師會也有代表在場。但他稱，不知學校有學生用膳後感不適，不過校方確實在會上曾提及芡汁的問題，他也有作解釋當日飯餐的芡汁是太濃稠，而非冷卻凝固。

他又指，中華傳道會呂明才小學每日訂逾200份餐，同一款餐有很多人食，個別學生有不適，都有可能是因為腸胃問題。但他表示，公司對監管飯餐質素嚴謹，如有人稱進食其公司的食物後不適，其公司都會檢查同一批次的飯餐。

他續指，雙方在會後也達成共識，推出新措施，每日會讓學校的家長義工先試食當日午膳，「最好嘅方式係家長可以喺同學食飯前接觸到飯餐，係最好，因為我哋量產，變咗（家長）食嘅等同學生食嘅嘢，一模一樣。」他表示，知道現時大家對學校午膳都很關注，希望藉此新措施令學校及家長安心。食環署在本周一（13日）曾到其廠房巡查，他理解是屬於全港巡查的一部份。

食環署：巡查盈信膳食廠房 整體衞生情況尚可

食環署回覆，早前接獲一宗由1823轉介的食物投訴個案，指中華傳道會呂明才小學有數名學生在進食相關飯盒供應商的飯盒後感到不適。該署隨即派員到該所學校進行調查，並未發現由該飯盒供應商提供的飯盒有異常情況；署方亦已派員巡查盈信膳食位於大埔的廠房，發現處所內整體衞生情況尚可。

食環署指，已即時向處所負責人作出衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人及環境衞生；並已將個案轉介衞生防護中心跟進調查懷疑食物中毒情況。

▼2月20日 青衣仁濟醫院趙曾學韞小學自行烹調200份午餐▼



+ 21

▼2月20日 青衣仁濟醫院趙曾學韞小學學生吃自家烹調午餐▼

