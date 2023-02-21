活力午餐｜交報告稱已加人手　食環署未來數日續巡查廠房確保衞生

大家樂旗下的學校午膳供應商「活力午餐」，近日爆發食物安全問題，導致多校的午膳暫停供應。食環署今（21日）再次約見「活力午餐」跟進處理方案，並收到其提交的初步書面報告。署方指，雖然昨日及今日巡查後，並無發現欠妥，但未來數日會繼續巡查，確保供應商符合衞生標準及執行改善措施，並強調若發現有違規情況，必定會嚴肅處理。



▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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「活力午餐」：落實措施保障食物質素

食環署表示高度重視事件，自上周初已積極跟進，又指從今日的會面，以及「活力午餐」提交的初步書面報告中，得悉供應商已因應早前人手不足，而增加人手，並落實一系列措施，以保障食物質素。

食環兩日巡查廠房無發現問題

食環署又指，昨日及今日再巡查廠房，並無發現欠妥之處，稱未來數日，仍會繼續每日巡查，以確保供應商符合牌照條件，及法例訂明的衞生標準，並會視察供應商有否認真執行書面報告提及的改善措施。

署方將巡查全港約200間供應商

食環署亦指，將繼續巡查全港約200間學校午膳供應商，並提醒他們處理學生飯盒的正確方法，預料巡查在本周內完成。署方亦會舉辦網上業界講座，提醒供應商在製作食物時，須遵從良好衞生規範，並按「食物安全重點控制」系統的原理，來制訂食物安全計劃。

食環署又強調，供應商必須切實履行責任，保障食物質素，若發現有違規情況，必定會嚴肅處理。

至今4名學生進食「活力午餐」飯盒後疑食物中毒

食環署至今收到兩宗由衞生防護中心轉介的個案，共有4名學生，分別在2月13及16日進食涉事午膳飯盒後，懷疑食物中毒。食環署昨日已公布，上周調查供應商的廠房時，所檢取的11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果全部合格。