賣栗子94歲婆婆栗子車被收　江玉歡斥規例過時︰佢哋做得幾多年？

94歲持牌小販陳婆婆周一（6日）在港鐵長沙灣站外擺賣炒栗子期間，因往如廁把栗子車交予非持牌的男親友暫時看管，遭食環署人員沒收粟子車。立法會議員江玉歡今（9日）在港台節目認為小販為本港特色，政府應考慮保留，並質疑現行的規例過時，需與時並進，「點解固定（小販）可以請助手，流動就唔可以請助手？我真係唔知邏輯喺邊。」她坦言，「佢哋做得幾多年？」

不過，食環署的工會則表示，署方人員的行動正確，並認為「已經做到好寬鬆」。



立法會議員江玉歡獲悉事件後展開跟進，已和陳婆婆見面了解。（江玉歡facebook圖片）

議員促保留流動小販牌

小時候曾幫助母親擺檔的立法會議員江玉歡表示，香港天氣不穩經常「」，獨自一人管理攤檔並不易。她認為暫時看管的親友，未必清楚只有持牌人才可販賣的規例。她並質疑現行的規例過時，需與時並進，「點解固定（小販）可以請助手，流動就唔可以請助手？我真係唔知邏輯喺邊。」

她並認為小販亦需要尊嚴，需取得平衡，指人多擠迫不能擺放變相減少生存空間，「要有空間畀佢哋搵到食。」她又指，本港流動小販牌剩下300多個，下代不能繼承，認為小販為本港特色，屬文化遺產，政府應該考慮保留。

栗子車被扣留不能隨便返還

目前陳婆婆的生財工具被充公，她指昨日已與署方了解，惟事件已進入司法程序，扣留後不能隨便返還，但她認為如有下次事件，當局應貼地一點，避免再有衝突發生，「坦白講，佢哋做得幾多年？」

工會：食環人員已寬鬆處理

食環署職工權益工會副主席李美笑則表示，同事的執法正確，惟現時的規例並非刑事條例，加上隨著時代變遷，僅存的持牌小販已「七老八十」，部份市民亦不清楚流動小販不可聘用助手，因此受市民責罵，「搞到畀人話食環署唔人性化，專『蝦』阿婆。」

她澄清食環署已制定指引，若對象為長者時，會先警告後驅趕，若發生在行人擠塞的地點才會立即進行拘捕行動，「已經做到好寬鬆。」她指，陳婆婆當時的位置於港鐵站外，而栗子車確實佔用位置造成阻塞，加上持牌人即陳婆婆不在現場，同時流動小販不可聘用助手，認為執法行動沒有問題。