你好香港｜網上投票推薦旅遊清單　贏取附$150面值特別版八達通卡

特區政府正推動「Hello Hong Kong」宣傳香港旅遊，旅發局由明日起（10日）一連三周，舉行全民「地膽推介」投票，由港人票選心中最愛的香港獨特美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，為旅客炮製「最強推薦清單」，旅發局會向當中1,000名參加者送上附150元儲值的「Hello Hong Kong 主題八達通卡」，以及「活動主題八達通卡套」。



▼旅發局「Hello Hong Kong ‧ 我想推介 – 香港我至愛體驗」投選活動▼



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旅發局由3月10 日31日舉行「Hello Hong Kong ‧ 我想推介 – 香港我至愛體驗」投選活動，當中設有「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」三個組別，各投選 5 個最值得推介的美食、郊遊地點及鬧市風貌，亦可於網站上的「更多心水推介」組別，以相片及文字分享其他旅遊體驗心頭好。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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八達通卡附150元儲值額及主題卡套

活動結束後，旅發局會公佈 3 個組別，共 15 個最高票數的選項，成為「最強推薦清單」，旅發局會向投選中符合最多「最強推薦清單」選項的 1,000 名合資格參加者，送上 附有150元儲值額的「Hello Hong Kong 主題八達通卡」，以及「活動主題八達通卡套」。每人只能參加活動一次，重複登記將不獲接受。

▼2月2日 旅發局向旅客派發消費優惠券▼

