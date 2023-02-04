你好香港｜旅發局補貼「香港有禮」消費券每份100元　涉額外1億元

政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。



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程鼎一在電視節目談及「你好，香港！」計劃，指因香港較遲、甚至是全球最後開關的地區，認為宣傳聲勢及清晰度要足夠，投放資源要多。他稱選擇「你好，香港！（Hello Hong Kong）」作為主題是希望先和全球旅客打聲招呼，「Hello」作為世界通用詞彙，內地人亦明白意思。

他又透露，旅發局聯同本地餐飲及零售界派發的「香港有禮」消費優惠券，是與商戶商討後，由商戶自發自願性參加計劃，料派發100萬份，每份禮物價值不少於100元，旅發局會為每一份提供禮物，補貼100元現金，即「香港有禮」要額外動用約1億元。

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

程鼎一稱，留意到世界各地的人均反映機票價格貴，主要因航空、酒店等行業人手配套不足，不希望會影響訪港旅客旅遊體驗，尚需時間觀察。他又說，近期在亞洲地區進行調查，發現香港是他們最想外遊前五位，故對香港旅遊前景感樂觀，亦稱目前內地已有100萬人簽證準備訪港，料下周一（6日）全面通關後會有更多內地遊客。

▼2月2日 旅發局向旅客派發消費優惠券▼

