消費券｜用八達通須最遲10.31用夠3000元　否則無得收尾期2000元

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府連續三年派發消費券，合資格永久居民可獲發5,000元，並分為兩階段派發。政府今（10日）公布，首期八達通消費券3,000元，將於4月16日派發，第二期2,000元則最快7月16日派發。



不過以八達通領取第二期消費券有一個條件，市民屆時合資格消費須滿3,000元，否則領取日期會一直延後，若10月31日截數日仍未能符合條件，會被取消第二期2,000元消費券。



▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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電子消費券2023派發安排。

電子消費券2023派發安排。

八達通消費券第二期最遲11.16派發

政府公布，首期八達通消費券將於4月16日派發，金額為3,000元。至於第二期最早則在7月16日派發，金額為2,000元，最遲派發日為11月16日，並無使用期限。

不過第二期與過往一樣，市民需要先花光首期消費券，即合資格消費滿3,000元，才可最快在7月16日，領取第二期2,000元消費券，否則便需延遲一個月，如此類推。市民最遲要在10月31日合資格消費滿3,000元，否則便不能領取第二期消費券，金額將被一筆勾銷。

不合資格消費共有9個類別 包括政府收費

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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遺失已登記八達通 須在3月29日或之前更新紀錄

若市民已遺失或退回已登記號碼的八達通卡，須在3月10日至3月29日更新紀錄。政府將開放臨時服務中心，以提供上述服務，時間為3月11日至3月29日，逢周一至周六上午9時至下午6時。

但有兩點須注意︰1. 去年以八達通登記的市民，更新帳戶不可轉換至其他支付工具。2. 以另一張八達通卡領取今年的消費券，舊的八達通卡將會被註銷。

樂悠卡用戶毋須更改登記

至於樂悠卡方面，若持有人以八達通卡登記去年的消費券計劃，毋須更改登記，繼續使用該八達通卡，仍可領取消費券。不過若去年登記的八達通卡已失效、退回或遺失，持有人並希望改以樂悠卡領取消費券，則可經以下渠道申請︰

1. 致電八達通熱線（2969 5588）

2. 消費券計劃網站提供的連結（按此）

3. 致電消費券計劃熱線185000索取「更改登記資料申請表格」

4. 親臨八間臨時服務中心

八間臨時服務中心地址。

市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）