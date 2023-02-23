消費券｜市民轟派錢輸澳門：好丟架　陳茂波：不能打腫臉皮充闊佬

新一份財政預算案宣布向合資格港人及新年港人士分兩期派發5,000電子消費券，不同入境計劃來港或升學人士則獲發半額，較去年減少一光。財政司司長陳茂波今早（23日）出席電台聯播節目，有市民致電炮轟消費券派錢太少，認為目前財政儲備及外匯基金充足，可派更多錢：「你派得5,000蚊越來越縮，人哋澳門年年派過萬……香港真係好丟架，波叔你就叫劏房波，點解你咁鬼孤寒？」

陳茂波則回應指「不能打腫臉皮充闊佬」，強調外匯基金不能輕易動用，否則會動搖貨幣穩定，又承認今次「粒糖無咁甜」，但希望市民諒解，目前「派糖」措施已是政府力所能及。

據消息指「高端人才通行證計劃」人士亦可取得半額消費券，他稱，正檢視「高才通」計劃，有適當做法時會考慮。



▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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陳茂波：援市民措施需要「睇餸食飯」

陳茂波今早在電台聯播節目《財政司司長熱線》時表示，本港5年當中4年會錄得赤字，料下年度財政儲備為7,629億元，相當於12個月政府開支，預料下個財政年度仍會錄得500多億元赤字，但認為財政儲備仍屬健康水平，但支援市民措施需要「睇餸食飯」。

市民轟「劏房波」孤寒：消費券派得5,000元輸澳門

有市民致電上電台反映意見，其中張先生不滿消費券「減價」，認為香港尚有8,000多億元儲備，加上外匯儲備及其他基金，應足夠派更多消費券，更炮轟：「你派得五千蚊越來越縮，人哋澳門年年派過萬，細路仔都有，輸人唔輸陣呀，香港真係好丟架！」他更矛頭直指陳茂波，直言：「波叔你就叫劏房波，點解你咁鬼孤寒，做人唔係咁㗎嘛，派多啲人人受惠，大家都開心！」

波叔你就叫劏房波，點解你咁鬼孤寒，做人唔係咁㗎嘛，派多啲人人受惠，大家都開心！ 市民劉先生

▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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陳茂波：不能打腫臉皮充闊佬 糖無咁甜冀諒解

陳茂波則回應指，基本法指名本港外匯基金是用作聯繫匯率，故不能輕易動用，否則會動搖貨幣穩定等，對香港有很大傷害。他強調近年均錄得赤字，故要謹慎理財：「不能打腫臉皮充闊佬……粒糖係無咁甜，但希望在大家諒解」，並重申目前「派糖」措施屬政府力所能及範圍。

不能打腫臉皮充闊佬……粒糖係無咁甜，但希望在大家諒解，已經係力所能及。 財政司司長陳茂波

▼2月22日 基層市民看財政預算案直播▼



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正檢視「高才通」消費券安排

政府消息人士昨日透露，以年薪250萬元或世界百強大學畢業獲簽證來港人士、即「高才通」簽證人士，亦有資格獲發一半消費券，即2,500元。陳茂波稱，他的同事正檢視「高才通」人士的安排，有適當做法時會考慮。

有市民則關注不少市民將消費券用在買進口奢侈品、電子產品等，或未能把錢留在香港回轉，建議指定將消費券用在服務性行業。陳茂波則稱，有考慮過發「定向消費券」，惟經調查後發現市民希望有更多些選擇空間，加上零售業近兩年亦有困難，故認為不限制用途較好。

▼2月22日 財政預算案重點▼



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▼2月22日 陳茂波出席財政預算案記者會▼



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▼2月22日 陳茂波出席《財政預算案論壇》▼

