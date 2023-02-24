財政預算案｜許正宇：投資者入境計劃未定額度　消費券安排待公布

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財經事務及庫務局局長今日（24日）出席《財政預算案》相關措施記者會時表示，仍在蘊釀資本投資者入境計劃的投資額。被問到高才通及已提取強積金離港的人士能否領取消費券，他則指不片面回應個別問題，並稱消費券整體安排也將很快有公布。



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投資額度多少仍在蘊釀

許正宇指，資本投資者入境計劃以往也曾推行，「今次一方面可以話係重啟，另一方面都有優化。」他續指，如早前所講，投資額度會較以往倍增，但具體仍蘊釀，當局也正構思整個方案，有更多資料會再作公布。

就高才通計劃下來港人士是否合符資格領取消費券，許正宇回應指，消費券計劃並無與任何引進人才的計劃掛勾，該些計劃下到港人士他能否領取消費券，要視乎他們能否符合消費券得整體資格。

提取強積金者能否領消費劵 許正宇：很快公布

再被問到消費券是否已有「劃線日期」，以分辨哪些在港人士能領取消費券，以及部份以「永久離開香港」提出強積金的人士是否仍能領取消費券，許正宇表示，如財政司司長陳茂波所講，4月發放首筆消費券會沿用舊數據，以便盡快發放消費券。他續指，整體安排很快有較全面的公布，不想就個別問題片面地回答。

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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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