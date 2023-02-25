財政預算案｜年年派消費券成常態？　陳茂波：長期咁做無可能

新一份的財政預算案發表以來，由於近日本港已逐步復常，有不少人對是否仍派發消費券仍有爭議。財政司司長陳茂波今（25日）表示，明白社會上對此事上有分歧，但重申不同人有不同的處境，部分市民仍然面對很大壓力，「以市民的福祉作施政目標責無旁貸。」被問到年年派發消費券會否令人有錯覺每年都會派錢，陳茂波直言，每年派發消費券涉及不少的公帑，故「財政上長期咁做無可能。」



近年本港財政庫房將錄得赤字，陳茂波表示，有不斷檢視財政儲備，會適度平衡財政儲備盈餘及開支，「唔會為儲錢而儲錢」，強調政府要為市民謀福祉。他又指，現時財政儲備仍維持與港府12個月以來的開支相若，維持在一個健康的水平。



▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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新一份財政預算案在周三 （22日）發布，一如往年有派發消費券，但就「縮水」一半只有5,000元，惟近日本港已逐步復常，有不少人對是否仍派發消費券有爭議。陳茂波今在電台節目中表示，明白社會上對此事上有分歧，笑言「都預咗」。不過，他亦再解釋，現時外圍環境不穩，歐美市場疲弱，或影響本港的經濟體系，加上本港經濟剛復蘇，上半年經濟仍然疲弱，零售業的營業額與疫情前仍相差好大，當中出口業更差。

派發消費券會有乘數效應

他重申，不同人有不同的處境，部分市民仍然面對很大壓力，加上派發消費券會有乘數效應，引述大學研究指「派5,000蚊會洗多3,000蚊」，故認為仍有需要派發消費券。他早前去沙田落區時，有長者向其表示因消費券而「加餸」，並指以往派錢會寧願儲下來，但消費券因有使用限期，故消費券在促進經濟上有一定作用。

各位中產朋友就真係唔好意思喇，真係無計，睇餸食飯。 財政司司長陳茂波

被問到年年派發消費券會否令人有錯覺每年都會派錢，陳茂波直言，每年派發消費券涉及不少的公帑，故「財政上長期咁做無可能。」他又指，這三年來一次性舒緩的措施已逐步減少，重申過去三年過得真係好困難，「以市民的福祉作施政目標責無旁貸。」至於有中產人士反映預算案「減糖」，陳茂波表示，本港正年內有四年出現赤字，自己已經在力所能及的範圍內協助中產。

▼財政預算案2023懶人包▼



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近年本港財政庫房錄得赤字，本年度修訂預算將錄得1,398億元赤字，高於原來預計的560億元。他指，現時財政儲備等如港府12個月的開支，認為現時的水平十分健康，加上未來開支增長會慢下來，未來開支亦會比經濟增長低。

「唔會為儲錢而儲錢」

不同財政司司長對財政儲備都有不同的看法，如時任董建華任特首的年代，時任財政司司長梁錦松說指儲備應維持相等於9至11個月的政府開支；曾蔭權任特首年代，時任財政司司長曾俊華卻指儲備是愈多愈好。陳茂波被問到對財政儲備的看法時指，盈餘太多等於將社會的資源抽進政府，「但錢用喺私人市場先係最有效率」；另一方面，有足夠財政儲備也是好事，代表政府投資有收益，故兩者需要適度平衡，「唔會為儲錢而儲錢」，強調政府要為市民謀福祉。

2月22日，陳茂波宣布新一份《財政預算案》，之後召開記者會。（張浩維攝）

預算案提出發基建債，惹來有人批評此舉僅為財技增加現金流。陳茂波解釋，發債主要考慮增加現金流讓基建按時落成、推動債券市場發展，以及利用發債的收益作投資。他強調政府發基建債不會用作支付日常開支，認為發行專項專債不是最聰明的決定，披露發債支持的基建項目及列明用作支付日常開支已經足夠。

他亦提到，鄰近城市借貸比例達130%，惟本港未來五年每年發債約650億元，亦只佔本地生產總值不足10%，仍處於安全借貸水平。他重申，政府過去一段時間投放資源予醫療、社會福利等開支，現時社會水平已提升不少，接下來應聚精匯神拼經濟。

當年研究開徵銷售稅時機不當

有意見指政府應考慮擴濶稅基並就此展開討論，陳茂波表示，政府內部曾提出多個方案，但由於比較敏感，不便透露相關詳情。他又引述，2006年時任財政司司長的唐英年宣布研究開開徵5%商品及服務稅，當時惹來外界的反對，重申討論時機十分重要，「我認同能者多付，但中間要有過渡。」他又稱，財政狀況不能只觀察一兩年，需要根據整體經濟周期作檢視。