北角的士車禍︱業界冀有運輸業加入專家小組　倡引入防止追撞系統

運輸署早前公開司機體檢專家小組的成員名單，當中大多為來自醫學界，未見有運輸業人士。有業界認為如有運輸業人士在內一起研究會較好，又指不少長者的體能亦無問題，希望大眾可以平常心去觀察年長司機的體能狀況，不應一刀切踢走年長司機；另有業界認為可引入防止追撞系統，當系統偵測到有機會撞車而駕駛者無減速或剎車時，便會自動減速，可減少嚴重交通意外



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北角炮台山道交通意外引起社會關注高齡司機的問題，運輸署昨日（9日）回覆《香港01》司機體檢專家小組的成員人名，當中大多為來自醫學界，未見有運輸業人士。

商會稱無新人入行

香港的士小巴商總會理事長周國強今早（10日）在電台表示，如有運輸業人士在內一起研究會較好，他指完善年長司機的體檢測試大方向上是好事，但不應一刀切踢走年長司機，尤其是近年的士司機的老年化問題因欠缺新人入行而無改善，在職者的平均年齡並無下降，而不少長者的體能亦無問題，希望大眾可以平常心去觀察年長司機的體能狀況，即使要三年甚至一年一檢都不會介意。

防撞系統成本約一兩萬元

的士車行車主協會會長鄭敏怡認為，可為的士引入防止追撞系統，可以判斷前車及附近障礙物的距離，當系統偵測到有機會撞車而駕駛者無減速或剎車時，便會自動減速，即使駕駛者失去意識亦可停車，可減少嚴重交通意外。她指，為的士安裝追撞系統成本要大約1至2萬元，希望政府或智慧交通基金可提供資助。

有76歲的的士司機亦在節目中表示，不少司機60至70歲體能仍很好，他亦不時會一日駕駛兩更共16個鐘，他有55年經驗，已經習慣並不會感到辛苦。他又指每逢續牌都會去私家醫生作身體檢查，不介意當局要求增加體檢項目，唯擔心難以負擔檢查費。