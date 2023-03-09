北角的士車禍｜運輸署終回應 「專家組」 無討論過具體措施

北角嚴重的士車禍，令高齡司機隱患問題再引起社會討論。運輸署署長羅淑佩早前指，政府去年中成立專家小組，檢討高齡駕駛者的體格證明機制，「目前已有方向及概念」，但《香港01》連日追問下發現，有關小組去年六月成立，但至今只開過兩次會，並未無討論過任何具體建議。



《香港01》過去幾天一直追問運輸署專家小組名單、是否有開會等，運輸署並無具體回應，至今日（9日）終有回覆。署方透露小組開成立9個月來只開過兩次兩次會議，「初步訂定立檢討涵蓋的範疇，並就工作計劃進行討論」，換言之，小組成立大半年來，並未觸及任何具體措施。小組月底會再開會，運輸署署長羅淑佩早前指，這次會議才是「關鍵」，「一定唔會做做吓冇咗下文」。



專家小組成立9個月只開過兩次會，並只定下要檢討的涵蓋範疇，立法會議員江玉歡直言「係唔理想」，但考慮到去年疫情嚴峻，認為尚算情有可原，但她強調近日出現嚴重車禍，署方一定要加快腳步擬定方案：「我覺得專家小組要盡快開多啲會，就算有方案出嚟，都仲要廣泛諮詢，需要時間。」



運輸署回覆《香港01》時，指專家小組全稱為「Expert Panel on Review of Medical Requirements for Aged Drivers and First Schedule of Diseases and Disabilities」，並首次公開小組成員名單，召集人是運輸署副署長李萃珍，成員包括醫院管理局總行政經理李立業、香港家庭醫學學院主席周偉強等，小組亦邀請香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院任顧問。顧問團隊會協助整合專家小組及醫療界別提供的意見，支援咨詢和修例工作。



專家小組並無運輸業界代表。當局早前表示，完成檢討後將咨詢相關持份者。

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運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/余俊亮攝)

專家小組成員名單如下：



召集人

運輸署副署長／公共運輸事務及管理李萃珍



成員

運輸署助理署長／行政及牌照郭惠英

衞生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）李兆妍

衞生署首席醫生（衞生行政）梁芷薇

醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業

香港家庭醫學學院主席周偉強

香港家庭醫學學院委員會委員陳景康

香港內科醫學院委員會委員梁彥欣

香港內科醫學院老人醫學專科委員會主席陳德揚

香港社會醫學學院職業及環境醫學專科委員會成員盧俊恩

運輸及物流局首席助理秘書長梁兆燾



顧問

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院



檢討駕駛者體檢機制一事已討論長達十年，早於2013年，時任運房局局長張炳良已稱正檢討要求申領或換領駕駛執照的年長申請人，須提供由註冊醫生發出「體格檢驗證明書」的年齡限制；惟事件無疾而終，至2021年申訴專員公署再次提起，運輸署遂於去年6月成立專家小組研究。

北角車禍發生後，運輸署署長羅淑佩周二在電台節目中，重申專家小組已在研究檢討駕駛者體檢機制。《香港01》記者同日向運輸署查詢小組名單及有否開會，署方當時僅回覆指可引述申訴署年報所載，成員包括運輸署、運輸及物流局、衞生署、醫院管理局和香港醫學專科學院的代表，並沒有回應小組有否舉行會議。

立法會議員江玉歡。（資料圖片/張浩維攝）

運輸署強調，一直關注司機的健康情況，明白駕駛人士的身體狀況對確保道路使用者安全十分重要，亦有檢視司機的體格要求及相關事宜。