真實版《流水落花》　寄養家庭「媽媽」拒聽「女兒」十次電話的痛

近期電影《流水落花》上演，把寄養家庭的故事搬上大銀幕；現實中亦有寄養家庭的故事有笑有淚，同樣感觸。曾照顧6位寄養小孩的寄養家庭每每遇到「易收難放」局面，由1歲半BB女照顧到11歲，女孩獲一個美國家庭領養，縱捨不得也得放手，更要鼓勵她接受，「媽媽」堅忍不能心軟，「佢臨飛前同美國家庭喺香港酒店暫住，打成十個電話嚟，我好想聽，但(社工)姑娘話要忍住唔好聽，話如果想佢好就要放手。佢去咗美國之後，我哋兩公婆晚晚都攬著喊。」



兩位寄養家長感恩有這經歷，亦感恩能夠為這些寄養小孩的成長，給予一個重要經歷，「我哋畀個家佢，都係彌補佢嘅缺陷，小朋友成長一定係有個家先完美。」



《流水落花》講述由鄭秀文和陸駿光主演的寄養家庭夫婦，在十多年間先後照顧7位寄養小孩的故事。現實中亦確有寄養家庭在十多年間，先後照顧6位寄養小孩。

盧先生與太太在2012年正式成為寄養家庭，本身有一對親生子女的他們，在子女長大後就有了成為寄養家庭的想法。盧太說：「兩姊弟(親生)大個咗，開始出嚟做野，咁老公鍾意小朋友，我又有時間同體力去照顧，咁咪決定做寄養家庭」。

▼流水落花劇照及海報▼



小朋友的純真確可令人愉快，不過寄養小孩都有着不同經歷和情緒，有時需要耐心教導，盧太亦對此有感，「我第二個照顧嘅女，同佢傾偈會肯講嘢，但夜晚自己會無啦啦喊，問佢咩事又唔肯講，要喺廳抱住佢哋係咁氹，慢慢開解佢哋先肯講。」

耐心照顧締造回憶：做寄養家庭制得過！

不過盧太慶幸來到的兒童都很乖，會主動幫忙做家務，「第二個(照顧的)女，雖然難啲溝通，但好肯幫手做家務，佢之後返咗自己屋企住，返嚟探我時都肯主動幫手；第三個女同依家照顧嘅第六個女，可能佢哋都比較大個(第3名女兒由9歲照顧至13歲，第6名女兒今年9歲，現時正照顧)，所以都好肯幫手。」

家庭最幸褔是一起分擔家務，再一起遊玩，締造大家的回憶。盧先生好享受成為寄養家庭，「有時同佢哋去踩單車，又去游水，連我親生仔都好享受，返嚟屋企都會一齊照顧細嗰個(寄養)女，抱下佢，(做寄養家庭)制得過！」

離別始終不捨 唯望女孩有好生活

不過寄養家庭只是暫托照顧，寄養小孩終需尋找新的家庭，或去其他可以寄住的地方。《流水落花》中，鄭秀文飾演的「天美姨」曾不捨其中一位被美國家庭領養的女孩，而盧先生盧太都有類似經歷，亦是她們最深刻，照顧得最久，且是他們第一位照顧的寄養兒童，盧太憶述說：「當時我哋接左一個1歲半嘅BB女過嚟，最初唔太講嘢，好易喊，成日要去醫院做物理治療，不過照顧得耐，大家都開始有感情。結果一照顧就照顧咗9年。」

不過天下無不散之筵席。女孩在11歲時被一個美國家庭收養，盧太鼓勵她接受，「當時佢唔想去㗎，臨走前晚晚都喺到喊，我同佢講『唔想都試下啦，好多人想見識都無，見識完就帶姨姨去。』」

在女孩面前一臉堅強，希望女孩有更好生活，但內心始終不捨，盧太哽咽道：「佢臨飛前同美國家庭喺香港酒店暫住，打成十個電話嚟，我好想聽，但(社工)姑娘話要忍住唔好聽，話如果想佢好就要放手。佢去咗美國之後，我哋兩公婆晚晚都攬著喊。」

慶幸可給小孩好回憶：小朋友成長一定係有個家先完美

離別多少次都會令人傷痛，但建構了的牽絆不能磨滅，女孩到了美國確是生活愉快，現時亦有跟盧氏夫婦用視像電話聊天。

他們慶幸成為寄養家庭，照顧有需要的小孩。盧太說：「我哋畀個家佢，都係彌補佢嘅缺陷，小朋友成長一定係有個家先完美。」現時他們都在照顧兩名分別4歲和12歲的小孩，同時亦未言退，「趁自己仲有能力，身體仲有力就做。」

寄養家庭過少 團體冀有心人加入

負責寄養家庭服務的家褔會社工尹姑娘就指，現時香港有4,000個小朋友因為種種原因未能與原生家庭同住，但能接受配對的寄養家庭不足1,000個。截至2023年3月，家褔會有155個寄養家庭，比2021/22年度下跌6%。「有啲寄養家庭開始有老齡化，亦有因為移民而唔做。」

家褔會社工尹姑娘(Suca)希望有更多家庭成為寄養家庭。(梁晉穎攝)

不過尹姑娘指，一個家庭對小朋友是很重要：「可能大家覺得，小朋友可以喺暫住宿舍，但宿舍可能一個即顧員對8個小朋友，咁就比唔到小朋友穩定心態，對佢心智或心理有好大影響，但有個家庭，對佢哋安全感建立有好大幫助。」

為此，家褔會推出計劃資助寄養家庭，希望吸引更多夫婦成為寄養家庭，例如近來有《流水落花》慈善首映，幫助計劃籌款；亦有講座幫助寄養家庭學習照顧技巧，她希望有更多人願意成為寄養家庭，幫助有需要的小朋友。