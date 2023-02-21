共創明Teen｜逾七成半基層沒參與扶貧計劃　團體促設兒童發展戶口

關注學童發展權利聯席今（21日）舉辦「共創明Teen」及「兒童發展基金」計劃成效的問卷調查發佈會。結果顯示，逾七成受訪基層家庭無參與以上兩個計劃，主因是不知道這些計劃。聯席認為，基層兒童因缺乏資源，難以應付學習和發展需要，建議政府設立「兒童發展戶口」，助學童長遠發展。



.關注學童發展權利聯席（關學聯）今（21日）舉辦有關「共創明TEEN」及「兒童發展基金」計劃成效的問卷調查發佈會。(鄧康翹攝)

調查：無參與「共創明Teen」及「兒童發展基金」計劃因不知道

關注學童發展權利聯席於今年1月至2月期間以網上問卷形式訪問了333個基層家庭，了解家庭對計劃的意見。結果發現，七成半受訪基層家庭無參與以上兩個計劃，主因是不知道這些計劃。

三成學童過去3個月未曾與導師接觸

調查指出，參與學童與導師接觸機會極低，三成參與計劃兒童過去3個月沒有與導師接觸，一成兒童三個月內只與導師見面一次。同時，四分一兒童與計劃導師關係疏離或十分疏離，三成半兒童與導師關係一般，沒有私下交流。結果反映，師友關係未能建立，導師亦難以發揮影響兒童生命和人生態度的角色。

基層家長指導師與女兒興趣不「對口」

基層家長黃太表示，為助就讀中二的女兒發展音樂方面的興趣，經朋友介紹下於去年9月開始參與「共創明Teen」計劃。她指，參與師友計劃的導師主要從事市場策劃與女兒興趣並不相符，：變咗對佢（女兒）嚟講冇咩實際幫助。」

黃太又補充，計劃內雖有針對女兒的音樂興趣安排相關課程，「但因課程名額太少，申通過兩次都抽唔中，令小朋友好失望。」

儲蓄計劃令基層家庭經濟負擔加劇

另一位家長廖太表示，「兒童發展基金」計劃的儲蓄要求令家庭經濟負擔加重：「每個月都要儲$200蚊，又唔可以即刻攞到出嚟用。」她亦指，因計劃要求兒童必須要在1年內用將資助用完：「變咗小朋友冇得自主去用錢，長遠嚟講幫唔到太多。」

計劃課程以英語為主 中中學生：補習開支大

就讀中一的阿琳表示，「共創明Teen」計劃內的課程主要以英語授課為主，而她是就讀中文中學，故在上課時遇上不少困難。她又提及，希望能補習英文以改善英語能力：「但係補習開支大，𠵱家啲錢又唔可以即刻有得用。」

聯席何汝瑛：計劃難助兒童長遠發展

關注學童發展權利聯席成員何汝瑛指出，計劃資金有限，同時亦限制了兒童使用資助的期限，如「兒童發展基金」要求兒童必須要在1年內用將資助用完，「共創明『TEEN』」則需要在一定時間內用畢首5,000港元，不能作為長期的儲蓄。

何汝瑛續指，若兒童真的希望發展一項技能，並不是一件可於1年內完成的事，而是需要年月長遠的累積。「計劃的財政支援雖然對兒童達到短期目標有一定幫助，卻難以幫助兒童長遠發展。」

關注學童發展權利聯席成員何汝瑛（中）指，「計劃的財政支援雖然對兒童達到短期目標有一定幫助，卻難以幫助兒童長遠發展。」(鄧康翹攝)

促政府為本港兒童設立「兒童發展戶口」

關注學童發展權利聯席成員周美芝表示，建議政府應為每位香港兒童設立「兒童發展戶口」，戶口由家長、政府、商界三方供款，基層家庭可享更高存款利息或儲蓄配對等措施，供款可按家庭意願作儲蓄或投資用途。

▼2022年8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼

