瑪麗醫院證實護士學校去年6月石屎掉落　網傳相片見碎片散落一地

公立醫院塌石屎或天花事件愈揭愈多，有人今日（10日）向社交媒體「hanosecretshk」投稿，指瑪麗醫院去年6月已曾「冧天花」。瑪麗醫院發言人下午確認，該院的護士學校二樓走廊去年6月10日接獲同事通知，有天花石屎物料掉落地上。



瑪麗醫院指，有關地點並非臨床範圍，事件中沒有病人和職員受傷，而院方十分關注事件，設施管理組已於去年六月即時進行相關檢查及維修，確定結構安全，當時亦已透過早期事故通報系統通報事件。



有醫護今日（10日）向社交媒體「hanosecretshk」投稿，指瑪麗醫院去年6月已曾「冧天花」。（hanosecretshk ig）

公院石屎掉落事故發生不斷，今再揭完來早於去年6月已出現有石屎掉落。有醫護今日（10日）向社交媒體「hanosecretshk」投稿，指瑪麗醫院護士學校去年6月已曾「冧天花」。瑪麗醫院發言人下午確認事件，指該院的護士學校二樓走廊去年6月10日接獲同事通知，有天花石屎物料掉落地上。

瑪麗醫院指，有關地點並非臨床範圍，事件中沒有病人和職員受傷，而院方十分關注事件，設施管理組已於去年六月即時進行相關檢查及維修，確定結構安全，當時亦已透過早期事故通報系統通報事件。

屯門醫院今日較早時亦公布，該院主座地庫一個辦公室，發現有假天花的外層物料掉落在地上，院方已即時圍封該辦公室進行檢查，相信事件不涉及樓宇結構安全。屯門醫院指，事件中沒有病人和職員受傷。