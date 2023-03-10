公院塌天花｜議員不滿相片網傳後始公布　盧寵茂：資訊發布須優化

公立醫院近月被揭發多宗塌石屎及天花事件，部份是相片經社交平台發放再經傳媒查詢後始公布。選委會界別立法會議員陳凱欣今日（10日）在立法會衞生事務委員會指，近日多宗事故都是有人在網上發布相片，再由傳媒追問醫管局才揭發，要求當局盡快交代如何改善通報機制。



醫務衞生局局長盧寵茂認同醫管局在公布部份事件時確有延誤，情況不理想，有需要優化，但盧指出，社交媒體速度快，部份事件發生數小時內已有人在上載相片，醫管局亦需時搜集證據，不能不顧一切就公布。



盧寵茂在立法會衞生事務委員會稱，關注接連有公院設施出問題，醫管局會在一個月內檢查所有設施，剛成立的檢討委員會亦將於三個月提交報告，當局會考慮及早把中期報告交立法會討論。

盧寵茂表示，相關事件牽涉兩個層面，包括設備本身或醫院結構安全問題，檢討委員會將處理，在一個月內完成檢查並提交報告。

陳凱欣在會醒提出，近日多宗事故都是有人在網上發布相片，再由傳媒追問醫管局才揭發，要求當局盡快交代如何改善通報機制。

盧寵茂回應稱，部份事件是由社交媒體先發布，甚至有相當長延誤，情況不理想，但他指明白現今社交媒體發放消息速度很快，有事件發生數小時後已有相片在社交媒體上流傳，但醫管局及醫院需時搜集證據，速度難以跟社交媒體相比。

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