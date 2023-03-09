伊利沙伯醫院員工更衣室天花露鋼筋　院方：巡查揭風險而鑿開維修

本港多間公立醫院接連出現天花石屎塌下事故，《香港01》接獲讀者消息指，伊利沙伯醫院一個員工更衣室天花及牆身昨日（8日）出現天花露鋼筋情況。記者今早（9日）往涉事的伊院一樓男員工更衣室了解，見到天花有剝落或被鑿開痕跡，內裡鋼筋外露，涉及範圍約有四分之一光管般長，涉事地已由膠帶圍封。



消息指，伊利沙伯醫院院方在定期巡查發現上述天花及牆身需維修，故主動圍封現場進行工程，未有發生石屎塌下情況。



伊利沙伯醫院最新回應指，發現院內一間員工更衣室內的天花有潛在風險，即時安排進行維修工程，相片所見的天花為工程進行中、混凝土被工程人員鑿開維修的狀況。



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昨全面巡查發現更衣室天花有潛在風險 相片為工程人員鑿開維修後狀況

伊利沙伯醫院中午回應指，該院工程部門昨日在醫院各大樓進行全面巡查，發現院內一間員工更衣室內的天花有潛在風險，即時安排進行維修工程，而相片所見的天花為工程進行中、混凝土被工程人員鑿開維修的狀況。

非臨床區域 維修工程預計會於一至兩日完成

伊利沙伯醫院稱，有關位置並非臨床區域，工程部門經檢視後認為沒有結構問題。為安全起見，工程部門立即圍封有關位置防止員工經過，維修工程預計會於一至兩日完成。有關位置將會暫時封閉，直至確定沒有安全問題以確保員工安全。

該院重申高度重視醫院設施的安全，會加強監察並督促承辦商的保養維修工作，確保醫院環境安全。