瑪嘉烈醫院認上月底藥劑部曾現鼠蹤　強調無藥物被咬

撰文：呂穎姍
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網上流傳照片，指有醫院的藥房有老鼠出沒。瑪嘉烈醫院發言人回覆，醫院上月底曾在藥劑部辦公室內發現鼠蹤，管事部已立即派員到現場捕捉，並徹底清潔相關地方。辧公室並無存放藥物，院方強調無發現藥物被老鼠咬過的痕跡。

院方強調，在存放及配發藥物時，一定以藥物品質、安全及病人利益為最重要考慮。院方會按指引定時檢視藥物品質及存放環境等，確保藥物品質安全。至於網上流傳的相片，瑪嘉烈醫院發言人稱相信並非在該院藥房拍攝。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

公立醫院近日頻頻出現事故，繼天花連環塌下，網上近日亦流傳照片，指有醫院的藥房有老鼠出沒。瑪嘉烈醫院發言人承認，醫院上月底曾在藥劑部辦公室內發現鼠隻，管事部已立即派員到現場捕捉，並徹底清潔相關地方。

發言人澄清，辧公室並無存放藥物，亦無發現藥物被老鼠咬過的痕跡。

院方又強調，事後隨即安排滅蟲公司到本院藥劑部作全面評估，放置具黏力的捕鼠器。醫院設施管理部正跟進有關防鼠措施的建議，包括修復可能讓鼠隻通過的洞口及填補門縫。

院方又指，在存放及配發藥物時，一定以藥物品質、安全及病人利益為最重要考慮。院方會按指引定時檢視藥物品質及存放環境等，確保藥物品質安全。

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