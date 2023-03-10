郵輪公海遊｜「名勝世界壹號」今啟德碼頭啟航　疫後首艘郵輪駐港

疫情肆虐逾三年，隨著社會復常，繼1月中首艘郵輪「銀靈號」抵港後，今日（10日）再有「名勝世界壹號」選擇香港作為母港營運，為疫情後首艘駐港郵輪。名勝世界郵輪集團表示對業務前景充滿信心，認為疫情完結為新機遇，並透露2月初開售不足一個月，今次首航共920個房間已售罄，未來3月航次的陽台房亦同樣爆滿。



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選擇香港作母港 進駐啟德郵輪碼頭

「名勝世界壹號」本周三（8日）抵港，今日起正式選擇香港作為母港，進駐啟德郵輪碼頭，亦是疫情後首艘駐港郵輪。該郵輪即將於今日出發，開始首輪周末的處女首航，為公海遊2日及3日的航次。

4至10月約有100班航次由香港出發 行程包括高雄及澎湖

該郵輪今個月將以公海遊為主，由下月起將於每周指定日子，接載旅客來往台灣高雄及澎湖，若連同公海遊航次，估計在4月至10月期間，約有100個班次由香港出發。

名勝世界郵輪總裁：對業務前景充滿信心

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，由4月份起將以香港及高雄，作為雙母港營運。他解釋，香港具有重要策略位置，擁有良好的基建設施，鄰近內地市場之餘，亦有不少國際航班往返世界各地，相信可帶來國際旅客，因此他對業務前景充滿信心。

他不認為來港開拓業務為一種挑戰，反而視為機會，估計市民在疫情期間無法外遊，會更渴望盡快出外旅遊。他並感謝本港旅遊部門的支持，又讚揚最近「Hello Hong Kong」宣傳活動非常進取。

3月份陽台房已全爆滿 其他房間仍有空缺

名勝世界郵輪銷售助理副總裁薛泳荃表示，由2月1起已出售今日首航的行程，郵輪共920個房間，在不足一個月內，約兩周前售罄，估計將有逾1800人登船。至於3月份雖然仍有空缺，但陽台房間亦已爆滿。

她又指，由於周末可吸引家庭、學校、商務等群組旅客，因此周五出發的航次最為搶手，例如吸引商務客在船上進行會議等。她並表示會繼續發展業務，冬季或會再加入新航點。