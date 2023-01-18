郵輪旅遊｜銀靈號泊海運碼頭　三年來首艘郵輪抵港　旅客甲板歡呼

疫情三年，隨著入境防疫措施放寬，終有第一艘國際郵輪再抵港。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」（Silver Spirit）今早（18日）七時許經鯉魚門進入維多利亞港，消防船噴水歡迎，「銀靈號」其後停靠尖沙咀海運碼頭，現場所見，郵輪在泊岸前，旅客已在上層甲板向岸邊揮手及發出興奮歡呼聲。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊事務專員沈鳳君、香港旅遊發展局主席彭耀佳等向抵港郵輪乘客派發紀念品迎接。1月5日由新加坡出發的「銀靈號」，途經蘇梅島、胡志明市等地方，今在尖沙咀海運碼頭停泊一晚後，明日（19日）郵輪將會再次啟航前往新加坡，中途亦會經過越南峴港及下龍灣等地。



銀海郵輪「銀靈號」今早7時半，在兩艘消防船噴水歡迎下，經鯉魚門抵達維港，並駛至尖沙咀海運碼頭。不少旅客已急不及待站在上層甲板向岸邊揮手，並傳來興奮的歡呼聲，旅發局亦在停泊區安排舞獅表演。

「銀靈號」上旅客來自逾20個國家和地區，約有數百人。旅發局將安排他們參觀香港多個景點，包括西九文化區、乘坐山頂纜車觀賞維港等。

「銀靈號」（Silver Spirit）1月18日早上七時許經鯉魚門進入維多利亞港，消防船噴水歡迎，（歐陽德浩攝）

向郵輪上旅客送威威司令及StellaLou玩偶

首批旅客在上午約8時半完成入境手續，政府官員及旅發局代表，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅發局總幹事程鼎一等，向抵港郵輪乘客逐一送上紀念品。袋內裝有海洋公園及香港迪士尼的玩偶，包括威威司令及StellaLou。

據了解，該郵輪在1月5日由新加坡出發，全長14晚，途經泰國、越南等東南西國家，總站為香港。郵輪將在本港停靠兩日，周四下午將重新接待新一批旅客，並再途經越南、菲律賓等地，最終返回新加坡。

▼2021年7月31日 公海遊有條件復辦▼



+ 3