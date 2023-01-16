通關｜3月將有首架郵輪重返香港　料每周推兩至三晚公海遊行程

第五波疫情期間，港府接連收緊防疫措施，最終郵輪公海遊「清零」。本身持有「雲頂夢號」的亞洲郵輪品牌名勝世界郵輪今日（16日）宣布，船隊新成員「名勝世界壹號」將投入香港郵輪業務，由3月10日起，推出從香港母港，每周出發的兩晚及三晚公海遊行程。



3月10日從香港母港出發

過去一段時間公海遊「清零」，郵輪公司因防疫政策放棄香港市場。隨着措施放寬，名勝世界郵輪表示，「名勝世界壹號」（Resorts World One）將投入香港郵輪業務，並將從3月10日起，推出一系列從香港母港，每周出發的兩晚及三晚公海遊行程。

「名勝世界壹號」前身為「探索夢號」，共有13層高，排水量為75,338噸，船上設有928間艙房，以及各種國際郵輪的豪華設施，可供1,856名乘客搭乘。該郵輪將於3月8日到達香港。

因疫情而停擺的啟德郵輪碼頭，將有新船進駐。（資料圖片）

通關後首間進駐本港郵輪

名勝世界郵輪執行主席丹斯里林國泰表示，隨著香港恢復與中國內地和海外的出入境旅遊，很高興成為第一間進駐香港母港的郵輪公司，將透過郵輪業務協助香港旅遊業復蘇。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，「名勝世界壹號」將停泊在啟德郵輪碼頭，隨着新母港啟動，預料會有顯著的遊客增長，並為香港酒店、運輸供應商和其他服務行業帶來經濟效益。

去年初受影響旅客可獲優惠

該公司又指，曾於2022年1月至4月期間，因為「雲頂夢號」香港航程取消而受影響的旅客，將可免費參與「名勝世界壹號」的海上遊（同等的艙房類型、行程和天數），而且每間客房可獲額外350元的船上消費額。該公司續指，優惠適用於原定從香港出發，已經付費但仍未從旅行社，或信用卡公司獲得退款的受影響乘客。